Cristiano Ronaldo desvela el motivo de su perilla

"Es como el vino de Oporto", señaló el seleccionador portugués Fernando Santos sobre Cristiano Ronaldo, autor del gol de la victoria ante Marruecos, gran estrella y máximo artillero del Mundial, con cuatro tantos en dos partidos.



La inmensa figura del cinco veces Balón de Oro planea sobre la Copa del Mundo de Rusia. Este miércoles en el estadio Luzhniki le bastó un zarpazo para dejar a su equipo a las puertas de octavos y eliminar a Marruecos.



Todo lo que sucedió tras su gol en el minuto 4, un cabezazo en plancha tras abrirse paso entre dos defensas, giró alrededor de su figura.



Fue elegido mejor jugador del partido, por segunda ocasión, tras lograr el trofeo también en el debut ante España (3-3) cuando desembarcó en el torneo con un triplete.



Cristiano fue también protagonista tras terminar el partido. Y es que el nuevo look que lució el portugués, con una pequeña perilla, revolucionó las redes sociales. El delantero explicó la razón de la barba: "Fue una broma que hice con Quaresma. Estábamos en la sauna y empecé a afeitarme y me dejé esta parte sin afeitar. Dije que si hacía gol al día siguiente contra España me la dejaba hasta el final del Mundial. Marqué hoy también, así que me la seguiré dejando", afirmó el delantero.





Cristiano dejándose perilla.

La Campaña de G. O. A. T. ?? (Greatest of all time - El Más Grande de Todos los Tiempos) con Messi le ha tocado el ego. Acomplejado es poco. pic.twitter.com/ouBXMN5PI2 — Hola marquistas! (@holamarquistas) 20 de junio de 2018

En un nuevo reto en su carrera, Cristiano Ronaldo intentará marcar goles con esa perilla. Impossible is nothing pic.twitter.com/jDFl4BPof1 — Enrique Julián Gómez (@EnriqueJulian23) 20 de junio de 2018

El otro día no daba crédito cuando contaron que Cristiano se estaba dejando perilla para demostrar que el verdadero THE GOAT es él y no Messi. Y ahí está, con un chivo en la cara :__ — Ismael Touat (@ismaeltouat) 20 de junio de 2018

Que alguien le diga a Cristiano que la perilla le queda fatal, por favor. — Pablitodemivida (@pablitodemivida) 20 de junio de 2018