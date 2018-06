El gesto de Ryan con 27 familiares en Rusia

"Le pregunté a mis familiares si querían acompañarme durante el Mundial de Rusia, la mitad me dijo que sí", relató hoy el portero titular de la selección de Australia, el exvalencianista Mathew Ryan, al explicar la presencia de 27 personas, desde el abuelo de alrededor de 70 años hasta un primo de 3.

"La idea es que la presencia de Australia en el Mundial se convierta en una gran experiencia. Estoy agradecido con el fútbol por ofrecerme esta oportunidad aunque mi cuenta bancaria quedará afectada", dijo con humor el guardameta que milita en el Brighton & Hove Albion inglés y que militó en el Valencia entre 2015 y 2107.

Admitió que a los compromisos internacionales con su selección suele viajar en compañía de su madre y su hermana, pero entendió que el Mundial es un acontecimiento especial.

"Yo les he pagado el viaje pero me parece importante la experiencia que están teniendo todos ellos, y no tengo planes de que nos vayamos temprano", dijo al aludir a la clasificación que busca mañana Australia en un partido que deben ganar a la eliminada selección de Perú.



La dupla Van Marwijk-Van Bommel

El asistente técnico de Australia, Mark van Bommel, viajará directo desde Rusia a Holanda para estrenarse como entrenador del PSV Eindhoven si los 'Socceroos' quedan eliminados del Mundial esta semana, y podría llevarse con él a Bert van Marwijk.

Van Bommel fue nombrado entrenador del campeón holandés la semana pasada, después de que Phillip Cocu partiera al Fenerbahce, y ya ha confirmado que Jurgen Dirkx, otro miembro del cuerpo técnico australiano, será uno de sus asistentes.



Sin embargo, también es probable que se lleve a Van Marwijk, que dirigió a la selección de Holanda subcampeona del mundo en 2010, clasificó a Arabia Saudí para este torneo y finalmente viajó a Rusia con la selección australiana.

"Eso quedará claro en breve. Estamos definiendo cómo será el resto del cuerpo técnico", dijo el gerente del PSV, Toon Gerbrands, en respuesta a las preguntas sobre el rol de Van Marwijk.