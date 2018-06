Kirill Snastin, del medio 'Sport den za dnem', sorprendió en la rueda de prensa cuando le preguntó al ruso Ignashevich sobre la acción de Ramos con Salah en la final de la Champions. "Hablemos de Diego Costa y Sergio Ramos. Costa es un jugador sucio y provocador. Y a Sergio Ramos todos le llaman el 'enterrador de Salah'. ¿Cómo hay que prepararse para no caer en las provocaciones de esos dos españoles?", preguntó el periodista. Por su parte, el veterano defensa contestó con más calma y no quiso meterse en problemas con la Roja. "Yo creo que las provocaciones van a ser mucho menores porque ahora tenemos el VAR. Hay que jugar con más cuidado, tanto los defensas como los delanteros", explicó.

El ruso Serguéi Ignashévich analizó también que España deja "huecos" en defensa y que su equipo intentará aprovecharlos el domingo en el partido de octavos de final. "Intentaremos aprovechar los defectos que mostraron en la primera fase. Los españoles defienden muy arriba y dejan huecos libres. Espero que lo aprovechemos, no sólo los marroquíes, sino también nosotros", dijo en el centro de entrenamiento de Rusia en las afueras de Moscú.

El central del CSKA Moscú, que cumplirá en breve 39 años, destacó que la selección española "juega el mismo fútbol" que en años anteriores. "Defienden muy alto, lo que da oportunidades a los equipos que contraatacan, lo que se pudo ver con Marruecos en el segundo tiempo. Eso es un inconveniente. Intentaremos aprovechar las debilidades de España, si las tiene", comentó.

A diferencia de los uruguayos, que tienen "dos estrellas en la delantera", aseguró que España destaca por "el juego en equipo". "El peligro proviene no sólo de Diego Costa, sino de cualquier jugador de ataque, lo que dificultará nuestra tarea", comentó. Ignashévich recordó que "España suele jugar con un solo delantero", aunque consideró "un lujo" que el equipo dirigido por Fernando Hierro tenga "tres delanteros tan diferentes".

"Cuando Costa se cansa, sale Rodrigo, que también es un delantero rápido. Y después está Aspas, que es diferente a los otros dos, lo que hace más difícil nuestro trabajo, ya que cuando te has acostumbrado a uno, sale el otro", apuntó. En su opinión, "ese es un importante as en la manga de los españoles". Aunque aseguró que no es muy dado a "las nostalgia", recuerda especialmente las semifinales de la Eurocopa de 2008 en la que los rusos cayeron ante España (0-3).

En cuanto al fuerte carácter de jugadores españoles como Diego Costa o a la acción de Sergio Ramos en la final de la Liga de Campeones con Mohamed Salah, Ignashévich manifestó que "habrá menos provocaciones, ya que está el VAR y los jugadores tienen mucho cuidado, y no sólo los defensas, sino también los delanteros"