Maradona ofrece 10.000 dólares a quien encuentre a la persona que lo mató

Diego Maradona ofreció una recompensa económica para encontrar al autor de los audios divulgados el martes en los que se aseguraba que el astro del fútbol había muerto tras sufrir una "descompensación" mientras veía el partido Argentina-Nigeria en el Mundial de Rusia, informó este jueves su abogado.



"Di las instrucciones para que hagan pública la decisión de dar una recompensa de 300 mil pesos (unos 10.000 dólares) a aquella persona que aporte datos certeros y precisos sobre el autor de los audios", dijo al diario Clarín el abogado Matías Morla desde Rusia.



El astro argentino sufrió una descompensación el martes al final del partido con el cual Argentina clasificó a octavos de final del Mundial Rusia-2018.



"Estoy perfecto, nunca estuve mejor" dijo a la prensa al día siguiente para desmentir cualquier rumor sobre su salud.



Según Morla, lo que le sucedió a Maradona "fue un pico (subida) de presión" arterial.





Los médicos le piden que descanse

?? Este es el audio que mandó Maradona a su mujer para tranquilizarla ??#GolazoMundial pic.twitter.com/6cljqnZRC3 — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) 27 de junio de 2018

"Es un tema que alguna vez ya le había dado un alerta. Cómo ve los partidos Diego no es algo que voy a descubrir yo. Así los vivió como jugador y así los vive como hincha", explicó el letrado.Morla señaló que Maradona (57 años) había recibido la recomendación médica de descansar más."Los médicos le dijeron que descanse, que no se quede al segundo tiempo del partido de Argentina con Nigeria, pero pedirle eso a Maradona es como pedirle a un hijo que no quiera a su madre.", explicó Morla.En los audios, divulgados rápidamente por redes sociales tras el partido, una voz masculina con acento argentino aseguraba que el astrode un paro cardiorrespiratorio."Las hermanas de Maradona escucharon las noticias, no se podían comunicar conmigo ni tampoco con su hermano. Una de ellas sufrió una descompensación y la verdad es que no podemos dejar pasar semejante barbaridad", dijo Morla a Clarín.Dalma, la hija mayor de Maradona reaccionó con insultos. "dijo en un tuit dirigido al autor de los audios.Maradona, que protagoniza un programa en la cadena Telesur, fustigó la falsa versión."Estoy perfecto, nunca estuve mejor. Lo vi a mi nieto Benjamín (hijo de Sergio Agüero y su hija Giannina) y quedé en verlo de nuevo en estos días... Sedijo el miércoles en su programa "De la mano del Diez".Morla aseguró que su estudio jurídico irá "por todo para dar con el responsable de una mentira que dio la vuelta al mundo".