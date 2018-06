El uno a uno de los internacionales de la Roja en el Mundial de Rusia

Porteros:



- David de Gea (3 partidos jugados / 3 titular / 3 completos).

Minutos: 292; 1 parada en 6 disparos; 5 goles encajados.



Está viviendo su competición más complicada con la selección española y necesita una parada salvadora que le permita recuperar la confianza perdida. Comenzó el Mundial con un fallo grave que costó un gol ante un disparo de Cristiano Ronaldo y su cabeza no ha regresado desde entonces. Alejado de su identidad, no ha transmitido seguridad a sus compañeros en ningún momento. Solo ante Marruecos salvó un mano a mano. El resto han sido goles o acciones en las que no se lanzó y tuvo la colaboración del poste. Intocable para Hierro.



- Pepe Reina (0 partidos jugados)

Ha tenido un problema cervical que ha marcado sus entrenamientos con una ausencia de casi una semana del grupo. Su figura en el vestuario ha sido clave en los momentos duros que se vivieron dentro con la destitución de Julen Lopetegui y la postura de los jugadores enfrentadas ante la decisión de Rubiales. Sigue siendo nexo de unión de todos. No ha tenido ningún minuto en su cuarto y último Mundial.



- Kepa Arrizabalaga (0 partidos jugados)

La ausencia de rotaciones en la portería le ha impedido tener protagonismo. Se reduce a dar el máximo en cada entrenamiento y exigir a una mejora a De Gea. Está preparado por si Hierro decide dar el relevo en la portería, pero nada ha hecho cambiar al seleccionador de su idea inicial.

. Defensas:



Dani Carvajal (2 partidos jugados / 2 titular / 2 completos).

Minutos: 196'17". Kilómetros: 19,94. Goles: 0. Remates: 1 (0 a portería). Asistencias: 1. Pases: 104 completos de 117 (89%).



Recién recuperado de su lesión muscular fue reservado ante Portugal en el estreno y recuperó el lateral derecho para jugar los dos últimos partidos. No está al máximo, acusando físicamente los pocos partidos que ha tenido en la recta final de la temporada por dos lesiones. Aún así su nombre siempre va aliado a la máxima entrega y el esfuerzo constante. De un pase suyo nació el tanto que dio a España el primer puesto de grupo ante Marruecos.



- Álvaro Odriozola (0 partidos jugados)

Tuvo sus opciones de jugar en el estreno del Mundial por la lesión de Carvajal, pero se vinieron abajo con el cambio de seleccionador. Contaba con más opciones con Lopetegui que con Hierro, que optó ante Portugal por la mayor solidez defensiva de Nacho. Su potencia física y velocidad están a disposición si tiene que entrar en escena en los duelos restantes.



- Sergio Ramos (3 partidos jugados / 3 titular / 3 completos).

Minutos: 292'15". Kilómetros: 28,43. Goles: 0. Remates: 3 (0 a portería). Asistencias: 0. Pases: 309 completos de 322 (96%).



La autoridad y la fuerza en cada acción son innatas al juego del capitán de la selección, pero no ha encontrado el mejor de sus niveles en Rusia. Seguro en la salida de balón, ha sufrido por la falta de solidez del centro del campo y los espacios a tapar. Falló en los dos goles de Marruecos por un malentendido con Iniesta en el primero y perdiendo la marca para llegar tarde al remate del rival en el segundo. España necesita su liderazgo para sellar la portería.



- Gerard Piqué (3 partidos jugados / 3 titular / 2 completos).

Minutos: 292'15". Kilómetros: 26,29. Goles: 0. Remates: 4 (1 a portería). Asistencias: 0 Pases: 203 completos de 221 (92%).



La rapidez y la fuerza en el juego aéreo han sido sus puntos fuertes en los partidos de grupo, en los que ha dejado algún despiste grave, como perder la espalda a un saque de banda que provocó la ocasión más clara de Marruecos. Cuando arriesgó en la salida de jugada con balón en largo cometió pérdidas. Sus incorporaciones ofensivas han tenido peligro a balón parado.



- Nacho Fernández (1 partido jugado / 1 titular / 1 completo).

Minutos: 95'58". Kilómetros: 9,16. Goles: 1. Remates: 1 (1 a portería). Asistencias: 0 Pases: 44 completos de 48 (92%).



Fue el elegido para suplir a Carvajal en el primer partido y cumplió con nota ante Portugal. Y eso que el Mundial no pudo comenzar peor para él, cometiendo un penalti inocente a los 2 minutos ante Cristiano Ronaldo. Acabó defendiendo bien y quitándose la espina marcando un gran gol con un derechazo impecable que debió dar el triunfo a España. El regreso de Carvajal le ha condenado al banquillo en el resto de partidos. Su nombre está entre los candidatos a entrar para aumentar la solidez defensiva de la zaga.



- Jordi Alba (3 partidos jugados / 3 titular / 3 completos).

Minutos: 292'15". Kilómetros: 31,26. Goles: 0. Remates: 0.

Asistencias: 0. Pases: 218 completos de 245 (89%).



Sus más de 31 kilómetros recorridos en los tres partidos que ha completado muestran el recorrido que hace por la banda izquierda en cada partido. Sin embargo, por momentos echó en falta España sus incorporaciones realmente desequilibrantes y que sus centros encontrasen rematador. Se ha asociado bien con Iniesta e Isco. Defensivamente no ha sido un foco de problemas en la falta de estabilidad.



- César Azpilicueta (0 partidos jugados)

No ha contado para Fernando Hierro ni como central, ante la ausencia de cambios para Piqué y Sergio Ramos, ni como opción en los laterales.



- Nacho Monreal (0 partidos jugados)

Jordi Alba ha copado todos los minutos en el lateral izquierdo y no ha habido opciones para Monreal de aportar a la selección.

. Centrocampistas:



- Sergio Busquets (3 partidos jugados / 3 titular / 3 completos).

Minutos: 292'15". Kilómetros: 29,97. Goles: 0. Remates: 3 (1 a portería). Asistencias: 1. Pases: 216 completos de 232 (93%).



De su cabeza nació una asistencia de gol para Diego Costa ante Portugal, explotando una jugada de la pizarra del anterior cuerpo técnico. Ha estado demasiado solo en sus funciones, sin llegar a tapar todos los huecos que surgían en el mal repliegue defensivo de España. Sufrió menos por la presencia de Koke en el estreno, día en el que recibió una tarjeta amarilla que le ha condicionado en el resto del Mundial por la amenaza de sanción y la ausencia de un jugador de su corte en la convocatoria.



- Saúl Ñíguez (0 partidos jugados)

Su ausencia en el campo es la gran sorpresa española del Mundial. Se esperaba un protagonismo mayor, apareciendo como uno de los cambios para aumentar el músculo en el centro del campo en algún partido, pero aunque su nombre siempre sonó como candidato a ser novedad, Hierro no le dio paso en ningún momento.



- Koke Resurrección (2 partidos jugados / 1 titular / 1 completo).

Minutos: 119'57". Kilómetros: 14,76. Goles: 0. Remates: 0.

Asistencias: 0. Pases: 99 completos de 108 (92 %).



El buen nivel que mostró ante Portugal en su única titularidad, con un gran despliegue físico y de calidad en la posesión, no le sirvió para mantenerse en el equipo titular. Pese a mostrarse como el mejor complemento a Busquets en duelos duros, apareció los últimos 20 minutos ante Irán y se quedó sin jugar frente a Marruecos. Su regreso se perfila como una de las novedades para octavos en la búsqueda de la consistencia perdida por España.



- Thiago Alcántara (2 partidos jugados / 1 titular / 0 completo).

Minutos: 101'38". Kilómetros: 11,58. Goles: 0. Remates: 2 (0 a portería). Asistencias: 0 Pases: 107 completos de 113 (95%).



Ha pasado de ser un fijo para Lopetegui, segundo jugador con más partidos en sus dos años en el cargo, a tener que ganarse un sitio en el esquema de Hierro. Perdió su sitio en el estreno, siendo el primer jugador en entrar de refresco, y regresó como titular en el tercer partido con un altísimo nivel de acierto en el pase (solo falló uno), pero sin generar el desequilibrio que acostumbra. No arriesgó en los últimos metros y le faltó pegada en los dos intentos de disparo que realizó.



- Andrés Iniesta (3 partidos jugados / 3 titular / 1 completo).

Minutos: 242'33". Kilómetros: 25,13. Goles: 0. Remates: 3 (0 a portería). Asistencias: 1 Pases: 209 completos de 233 (90%).



En su último gran torneo con la selección española ha dejado momentos de su fútbol de altos quilates, en asociaciones repletas de técnica con todos los que se han asociado y acciones que solo él e Isco pueden ver, así como sombras principalmente por el físico en las segundas partes que provocaron que en los dos primeros partidos fuese el primer cambio. Uno de los padrinos del estilo que aún quedan, se ha rebelado con fútbol ante la crítica, firmando contra Marruecos el mejor de sus partidos en un torneo que ha ido de menos a más. Inventó la acción del tanto de Isco.

- Isco Alarcón (3 partidos jugados / 3 titular / 3 completos).

Minutos: 292'15". Kilómetros: 31,72. Goles: 1. Remates: 8 (3 a portería). Asistencias: 0 Pases: 279 completos de 307 (91%).



El mejor de España en la primera fase del Mundial. Líder, echándose el equipo a sus espaldas con una confianza desbordante, pidiendo siempre el balón para ser el segundo que más pases da, tras Ramos, el que más encara al rival para lanzar regates y con físico para incluso retrasar en exceso su posición para ayudar en otras zonas del campo. Aportó brillantez siempre y gol en el último partido para la reacción. De su nivel dependerá buena parte del éxito.

. Delanteros:



- Lucas Vázquez (2 partidos jugados / 1 titular / 0 completo).

Minutos: 91'29". Kilómetros: 10,89. Goles: 0. Remates: 0. Asistencias: 0 Pases: 26 completos de 40 (65%).



Fue la sorpresa del segundo equipo titular de Hierro, ante Irán, buscando abrir el campo e incidir en una posición marcada en rojo para atacar. Sufrió ante la falta de espacios y lo unidas que estaban las líneas del rival. Siempre lo intenta y está preparado en el banquillo para actuar de revulsivo. Arriesgó más que nadie y eso provocó el peor porcentaje de acierto en el pase.



- David Silva (3 partidos jugados / 3 titular / 1 completo).

Minutos: 269'59". Kilómetros: 29,63. Goles: 0. Remates: 8 (1 a portería). Asistencias: 0. Pases: 153 completos de 174 (88%).



De ser el jugador con más peso en la fase de clasificación, por su protagonismo ofensivo y los goles con Lopetegui, ha pasado a ser intrascendente en los tres partidos en los que ha sido un fijo para Hierro. De momento extiende la maldición que le persigue en los Mundiales, donde aún no ha marcado ni ha dejado nada de su habitual nivel. Se desgastó en continuos movimientos para generar espacios, sin conectar cuando tuvo el balón en ni una ocasión con el delantero, no hacer ni un regate satisfactorio, ni asistir y solo ver una vez puerta, y de falta, en ocho intentos de disparo.



- Marco Asensio (2 partidos jugados / 0 titular / 0 completos).

Minutos: 38'11". Kilómetros: 4,25. Goles: 0. Remates: 1 (0 a portería). Asistencias: 0. Pases: 13 completos de 15 (87%).



No llega a 39 los minutos que ha estado sobre el campo la joven perla de la selección, cuando se le esperaba un protagonismo mayor. En ese tiempo no ha dejado muestra de su clase ni ha desequilibrado como habitúa con sus carreras elegantes y el balón cosido al pie. Un único intento de remate y búsqueda sin éxito de protagonismo hasta unos octavos en los que se perfila como una de las novedades para refrescar el ataque en Moscú.



- Rodrigo Moreno (2 partidos jugados / 0 titular / 0 completo).

Minutos: 18'49". Kilómetros: 2,01. Goles: 0. Remates: 1 (0 a portería). Asistencias: 0. Pases: 3 completos de 4 (75%).



Ha sido el 9 que menos protagonismo ha tenido pero aún así entró en la recta final de dos partidos para aumentar la presencia de delanteros en busca del gol. Apenas pudo dejar un remate que no creó peligro y buscar a Aspas en un esfuerzo por llegar a un balón largo. Su dulce momento goleador del curso no ha tenido opción de extenderlo.



- Iago Aspas (2 partidos jugados / 0 titular / 0 completos).

Minutos: 41'45". Kilómetros: 4,12. Goles: 1. Remates: 2 (2 a portería). Asistencias: 0. Pases: 10 completos de 9 (90%).



El gallego se disfrazó de salvador extendiendo su gran media de goles por minutos recibidos cuando juega con la selección y marcando siempre saliendo desde el banquillo. Su remate de tacón dio el empate en el tiempo añadido ante Marruecos y el liderato de grupo para mandar a España a la parte del cuadro más asequible en cuanto al peso en títulos de rivales. En los dos partidos que entró no cesó de lanzar desmarques y buscar remates, siempre a portería rival, mostrando que está enchufado y tocado por una varita mágica.



- Diego Costa (3 partidos jugados / 3 titular / 0 completos).

Minutos: 244'38". Kilómetros: 24,16. Goles: 3. Remates: 8 (3 a portería). Asistencias: 0. Pases: 44 completos de 48 (92%).



Igual que iba a ser el 9 elegido por Lopetegui, que lo recuperó para la selección y siempre creyó en él, lo ha sido para Hierro y ha respondido con goles. Comenzó con un doblete a Portugal. Más importante que los goles fue la aportación individual que hizo para levantar a España de su mal arranque. Ha ofrecido una vía alternativa en balones en largo, en pelea continua con defensas rivales y metido en cada partido para generar peligro. De rebote marcó a Irán y fue a menos contra Marruecos, el día que más le costó entrar en el estilo de la selección.