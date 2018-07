Rubiales no se arrepiente

Uno de los protagonistas tras la eliminación de España del Mundial de Rusia es Luis Rubiales, presidente de la Federación Española que prescindió de Lopetegui a escasos días del debut tras la traición del exseleccionador con el Real Madrid. Una decisión polémica y discutida que vuelve a poner a Rubiales en la diana tras el fracaso consumado este domingo en el Luzhnikí.

Rubiales ha querido dar la cara tras el partido y ante las cámaras de Telecinco, a preguntas del periodista Juanma Castaño, ha respondido así a la cuestión de si se había arrepentido en algún momento de haber despedido a Lopetegui: "Por supuesto que no me he arrepentido porque se hace sopesadamente y por valores, ya dije que no fue una decisión deportiva".

Mucho menos claro fue Rubiales al referirse al futuro de Fernando Hierro. "Vamos a buscar lo mejor para la Federación. En las próximas semanas tomaremos una decisión. Ahora no es el momento. En el deporte no siempre gana el mejor. Seguiremos con tranquilidad y con la misma línea de valores", ha dicho el presidente. Mensaje tibio y muy similar al del propio Hierro, que tampoco ha dejado nada claro: "Es o ha sido un placer entrenar a estos jugadores". En todo caso su continuidad se antoja improbable tras no superar la reválida que tenía en Rusia.

En otro orden de cosas Rubiales también ha hablado de la decepción del fracaso mundialista: "Te vas con dolor, pero con la sensación de que nos ha eliminado un rival que o ha estado a nuestro nivel pero sí más acertado. Hoy hay dolor y es un día difícil porque nos han eliminado siendo superiores".