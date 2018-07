¿A quién ha felicitado Lopetegui tras el Mundial?

La selección francesa se ha proclamado campeona del Mundial de Rusia espués de ganar este domingo en la final a Croacia por 4-2 y el actual entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui ha felicitado a través de las redes sociales al defensa central madridista Raphael Varane, que ha sido titular en el eje de la zaga junto a Umtiti durante todo el campeonato.



Se da la circunstancia de que Lopetegui es entrenador del Real Madrid desde que el presidente de la Federación Española, Luis Manuel Rubiales, lo cesara porque siendo seleccionador de España se había comprometido con el conjunto madridista a solo dos días de que diera comienzo el campeonato de Rusia.





Felicidades a @raphaelvarane, brillante campeón del mundo. Un orgullo para Francia y para el Real Madrid.



Congratulations to @raphaelvarane, a brilliant world champion. A source of pride for France and for Real Madrid.