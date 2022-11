Eden Hazard quiere dejar atrás una frustrante temporada en el Real Madrid. Una más, ya que el futbolista belga acumula varios años decepcionantes por las suplencias y las lesiones desde su llegada al Santiago Bernabéu.

Sin embargo Hazard tiene un escape cada vez que Roberto Martínez lo llama a filas con Bélgica. El internacional tendrá una buena oportunidad de recuperar parte de su nivel, pero sobre todo, de tener minutos durante el Mundial 2022.

Los belgas vuelven a ser uno de los grandes aspirantes a cumplir un buen papel en el torneo y esta puede ser la última opción para la generación actual. Ya desde la concentración con Bélgica, Hazard ha aprovechado para hablar de Carlo Ancelotti y de sus suplencias en el Real Madrid. “¿Por qué juego tan poco con Ancelotti? Antes de la temporada hablamos y me dijo que iba a tener mis oportunidades. Evidentemente, esto está ocurriendo demasiado poco, pero entiendo que Ancelotti no puede responder siempre a la misma pregunta. No, no quiero dejar el Real Madrid. Tal vez después del Mundial las cosas sean diferentes”

Hazard, que “no quiere dejar el Real Madrid”, aspira a dar una buena imagen aunque acepta su situación actual con normalidad: "Quiero jugar, pero es el entrenador quien toma sus decisiones. Acepto, pero quiero demostrarle que merezco jugar más. Cuando no juegas es difícil"