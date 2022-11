El Mundial de Catar empieza con susto y de los gordos para José Luis Gayà. El capitán del Valencia no pudo completar el entrenamiento previo al amistoso de este jueves entre España y Jordania en el Amman International Stadium. El de Pedreguer sufrió una fuerte contusión en el tobillo derecho en los últimos minutos del entrenamiento y necesitó ser atendido por los servicios médicos de la selección española. A continuación, se retiró de la sesión de trabajo entre las caras de preocupación del seleccionador nacional Luis Enrique y el resto de compañeros. El jugador fue trasladado a un centro hospitalario inmediatamente después para someterse a una resonancia magnética en Amán. El primer diagnóstico de los médicos de la Roja es que el lateral izquierdo blanquinegro sufre una «hipótesis diagnóstica de esguince lateral de bajo grado en el tobillo derecho». La sensación en la expedición es que la lesión no reviste gravedad. «Creemos que no es nada». De todas formas, hay que esperar para conocer el alcance definitivo. A lo largo del día se conocerán los resultados definitivos de la prueba radiológica. En función de los mismos se tomará una decisión. Aunque ni Gayà ni Lucho piensan que esta lesión le vaya a dejar fuera del Mundial de Catar.

La previsión es que Gayà no participe en el partido amistoso de este jueves contra Jordania. Y más después de que Luis Enrique anunciara ayer que no va a arriesgar con ningún futbolista que arrastre molestias físicas. La idea es que el jugador comience desde hoy su proceso de recuperación para llegar a tiempo al debut mundialista del miércoles contra Costa Rica. José ha llegado a la cita mundialista en plena forma física desde que disfrutó de sus primeros minutos en LaLiga el pasado 10 de septiembre contra el Rayo Vallecano. Desde entonces, ha encadenado nueve jornadas consecutivas siendo titular. Nkunku en el recuerdo La lesión de Gayà hizo saltar las alarmas en el campo de entrenamiento por el último antecedente mundialista que ha dejado a Francia sin una de sus grandes estrellas. Por la cabeza de muchos rondó lo que le pasó a Christopher Nkunku. El delantero del RB Leipzig se ha perdido el Mundial de Catar después de sufrir una lesión en la rodilla izquierda en el entrenamiento del martes con la selección francesa tras una acción con el madridista Eduardo Camavinga. «Lamentablemente, los exámenes radiológicos realizados por la noche revelaron que se trataba de un esguince», confirmó la Federación Francesa de Fútbol (FFF), que envió un expediente médico a la FIFA como requisito reglamentario para la sustitución de un jugador lesionado. Con Gayà no pasará lo mismo. Francia ya tiene recambio para Nkunku