José Luis Gayà no participará finalmente en el Mundial de Catar. El lateral se lesionó en el entrenamiento previo al amistoso contra Jordania al sufrir un esguince de tobillo que no tiene un alto porcentaje de gravedad, pero que le puede eliminar de la lista de convocados para disputar la cita mundialista. Su periodo de baja sería de entre siete y diez días. Aterrizaría un tanto justo al debut contra Costa Rica, aunque estaría preparado para el encuentro contra Alemania. Pese a ello, Luis Enrique no quiere esperar a un futbolista que es de su agrado, a pesar de que, hace poco más de un año, su criterio fue diferente en una situación similar.

La postura del seleccionador fue totalmente opuesta cuando Busquets dio positivo por COVID en la Eurocopa 2020. El centrocampista del Barça cayó infectado el 6 de junio de 2021, cinco días antes del arranque de la competición de selecciones, estuvo alejado de la concentración de Luis Enrique durante diez días y realizó su primera participación en el torneo ante Eslovaquia, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Eurocopa y 17 días después de su positivo. "Lo he pasado bastante mal, diez días en casa, no sabía si podía volver o no. Ahora que venga lo que sea", comentó el medio tras el partido y después de que se clasificase España para los octavos de final. De hecho, y a pesar de las dudas del '5', Luis Enrique restó relieve al positivo de un jugador al que citó en la convocatoria del 24 de mayo de 2021 y con el que no pudo contar en un partido oficial hasta un mes después. Es más, el asturiano fue tajante en su momento. "No le quiero esperar, le voy a esperar. Es un jugador que parte con ventaja puesto que ha sido el primero en dar positivo. Y hay tiempo más que de sobra. Busquets estará en la lista seguro", dijo el día antes de que arrancase la Eurocopa 2021 con el enfrentamiento inaugural entre Italia y Turquía. Un año después de aquel acontecimiento, Luis Enrique coge un camino diferente con el '14'. Pese a que las pruebas diagnosticasen un esguince leve que le impediría estar en el duelo ante Costa Rica, pero que no le imposibilitaría su presencia contra Alemania. Para más inri, el lateral valencianista viajó con el resto de la expedición a Catar y se desplazó en todo momento por su propio pie. Según difundió la RFEF en una imagen, el capitán valencianista bajó del avión sin ayuda de nadie. Después de que la FIFA autorizase su baja, Alejandro Balde, futbolista del Barça, será el sustituto del nacido en Pedreguer pese a que no padezca una dolencia grave. La intrahistoria del Caso Gayà: Así han sido las últimas horas