Gayà está viviendo uno de los momentos más duros de su carrera profesional. El capitán valencianista se disponía a disputar el Mundial de Catar con España aunque ha sido finalmente descartado por Luis Enrique por sufrir una "leve" lesión en el tobillo. Su dolencia no era grave, aunque le hacía ser duda para el estreno en la Copa del Mundo ante Costa Rica. Ante esta tesitura decidió Lucho no esperar al capitán valencianista y llamar a Balde para reemplazarlo tras contar con el OK de la FIFA.

El palo anímico ha sido total para el de Pedreguer, que afrontaba su primera cita mundialista. Por ello son muchos los compañeros de profesión que le han mandado múltiples muestras de apoyo y de cariño a través de las redes sociales, entre ellos Carlos Soler. La intrahistoria del Caso Gayà: Así han sido las últimas horas Excompañero de vestuario en Mestalla, socio en la Roja y amigo, el jugador del PSG ha querido transmitir su buena energía a Gayà en un duro momento. "Mucha fuerza amigo, contigo siempre".