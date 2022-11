Héctor Bellerín no cumple los estándares del futbolista medio. No solo en sus apariencias, sino también en no ser políticamente correcto. El lateral del Barça no ha ocultado que tiene "sentimientos encontrados" con respecto al Mundial. Como deportista habría sido un sueño cumplido, pero como persona reconoce que Catar le repele. Todo ello, durante su discurso en la recogida de uno de los premios de la revista GQ.

"Como futbolista no estar en Catar y en la selección es algo que me entristece, pero hay una parte de mi que se alegra. No sé si lograría disfrutar de la carga de las 6.500 personas fallecidas que han participado en el proceso del mundial de fútbol. Personas de países como Pakistán o Bangladesh, la mayoría hombres de 30 a 40 años que lo único que buscaban era una vida digna para ellos y para sus familias", explica. El defensa saca una dura conclusión de todo esto: "El fútbol vuelve a ser un poco el reflejo de nuestra sociedad, de la avaricia, del egoísmo y de seguir agrandado todas esas cosas que nos separan y que nos llevan al desencuentro y la desigualdad". Ante esto, "la única forma de tirar esta barrera y seguir hacia delante es buscar entre nosotros la humanidad, la empatía, el amor y hacer crecer nuestras comunidades y las redes que confluyen dentro de ella. Y que en una sociedad tan polarizada como la nuestra dejemos de vernos tanto por nuestras condiciones y por nuestras ideas y empecemos a vernos por lo que somos todos, personas". Las palabras de @HectorBellerin acerca del Mundial de Qatar 2022: solo nos queda aplaudir 👏🏼, ¡grande! #GQHombresDelAño pic.twitter.com/S65J6MYSdV — GQ España (@GQSpain) 18 de noviembre de 2022 Por otro lado, descarta que seas una cuestión de leyes: "En España estamos por detrás de Reino Unido en cuanto a aceptación social no solo del colectivo LGTBI, sino de personas de otras razas, religiones o incluso que tengan ideas políticas diferentes. Hace 50 años vivíamos en una dictadura y hay heridas que no se han curado. Ahora mismo están arraigando ideas fascistas porque la gente ve que el sistema les da de lado y que no hay una solución para ellos. Sí que la hay, pero siempre debe ser desde el diálogo, el respeto y la aceptación del otro".