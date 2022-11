Ricardo Arias, mítico exjugador del Valencia CF, ha dado su opinión sobre la decisión de Luis Enrique de dejar sin Mundial a Gayà por el esguince en su tobillo derecho. El hoy embajador del club ha calificado de repentino y extraño que tratándose de una lesión leve en l'Informatiu de VCF Media.

"Es una decisión prematura y arriesgada", valora. "Si se estaba hablando de que era un esguince leve, a todos nos extraña mucho esta decisión repentina y tan extraña de mandarlo para casa". Más allá del 'OK' de la FIFA al cambio por Balde, Arias reflexiona sobre Luis Enrique: "El que manda e imparte las órdenes es el seleccionador y habrá que escuchar a José cuando llegue para que nos diga cómo está y cómo se encuentra, porque todos hemos jugado más de un partido con un esguince leve".

El embajador espera al regreso del lateral para que comparta su punto de vista: "Ellos se basan en los informes médicos que son los oficiales, pero olvidamos una parte muy importante que es la opinión del jugador. Porque es el seleccionador el que tiene que preguntarle cómo se encuentras y si está para dentro de cuatro o cinco días. Hay muchos jugadores que se infiltran. Pero no me quiero arriesgar, no podemos poner en tesitura a Gayà para saber de su boca si estaba para venirse o estaba para quedarse". En cualquier caso, no le encaja lo que ha ocurrido: "No entiendo la decisión tan rápida, tan repentina y tan decidida para mandarlo tan rápido para casa".

Arias también incide en el sueño que tenía el de Pedreguer: "Una de las ilusiones por las que uno se convierte en jugador de fútbol es para jugar en el equipo de su corazón, que lo ha conseguido, después meter la cabeza en la selección". Pero a escasos días de debutar ha vivido la decepción de volverse a casa: "Se le están levantando parapetos y muros para que no pueda disfrutar de este acontecimiento".

El exfutbolista recuerda que "Ansu Fati ha disputado en el último año, solo dos partidos y se lo lleva sin ninguna duda" pero prefiere no hacer comparaciones con otros futbolistas como Busquets en la Eurocopa porque no lo considera justo: "Lo que hay que hacer ahora es centrarse en la persona y en el jugador que es Gayá y, por supuesto, apoyarle y estar a su lado. Estará pasando un momento horrible. Tenemos que defender por encima a José, apoyarlo, estar a su lado".