Ferran Torres, atacante de la Selección Española, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa. El delantero del Barça ha analizado los primeros días de concentración en Doha, las sensaciones de la Roja el mismo día en el que al fin arranca el Mundial y lanzó un mensaje de apoyo para Gayà, su excompañero en el Valencia CF que tuvo que dejar el grupo recientemente y no estará en Catar para la cita mundialista con motivo de una "lesión leve".

Un golpe en toda regla para el capitán del equipo de Mestalla y para el grupo, que ha perdido a un hombre importante en el equipo de la selección para la competición que, en este caso para el equipo nacional, arranca el próximo miércoles ante Costa Rica.

"Una lástima lo de Gayà, pero su marcha nos sirve de motivación para darle una alegría", valoró el futbolista de Foios cuando le cuestionaron sobre el lateral y la presencia de Balde, su compañero en el Barça, como alternativa. "Estaba en la prelista porque ha hecho un arranque de temporada magnífico, también por la banda derecha. A Balde le ayudaremos para que se sienta como en casa", expresó.

El estado del vestuario al inicio de la Copa del Mundo

Tras unos primeros días de concentración, después de culminar la preparación con la victoria 1-3 ante Jordania en el último amistoso y ya con sensaciones de haberse probado en el verde y con el clima de Catar, Ferrran destacó la ilusión y la ambición que se respiran en el vestuario del equipo nacional antes del Mundial.

Quiso destacar la unión del equipo. "La unión que tenemos, estamos en el mismo barco. Es bueno llevarse bien bien fuera del campo para reflejarlo dentro. Muchos nos conocemos de categorías inferiores y de habernos enfrentado en algunos partidos", dijo. "Somos la selección española, somos muy compactos y nuestra fortaleza es el colectivo", añadió.

La clave en el Mundial será pelear por el bien común y no priorizar las "individualidades". "Somos muy compactos, vamos todos a una y estamos en el mismo barco". Sobre el posible favoritismo o no de España, echó balones fuera. "Hay muchas favoritas y depende de muchos factores, estamos en un clima diferente, pero estamos trabajando bien", argumentó. "Puede que no estemos entre el grupo de favoritas, pero vamos a dar guerra. Lo llevamos demostrando mucho tiempo, tenemos mucha proyección. También con los más veteranos tenemos ese puntito que nos falta. Los jóvenes tenemos mucha hambre".