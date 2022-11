El cantante colombiano Maluma ha abandonado de forma abrupta una entrevista en un programa israelí en Catar cuando el músico ha sido preguntado por los derechos humanos en el país. Maluma ha tachado de "grosero" al periodista y ha decidido dejar el estudio visiblemente enfadado. "Es algo que no puedo resolver, sólo he venido aquí a disfrutar de la vida y de la fiesta del fútbol, lo demás es algo en lo que no quiero verme envuelto", ha asegurado el artista, que actuará en la ceremonia de inauguración del Mundial de fútbol.