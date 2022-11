El argentino entrenó sin problemas con el resto de sus compañeros, pero la imagen de su tobillo, que ya le dejó fuera de los primeros entrenamientos de la concentración de Argentina, no ha dejado indiferente a nadie. A pesar de la hinchazón que presenta, se espera que capitanee a Argentina en el debut del combinado albiceleste, mañana a las 11:00 ante Arabia Saudita.

Aparentemente el bulto que se aprecia sería el resultado de una venda con gel congelado, un tratamiento de crioterapia, que evita el uso de antiinflamatorios.

Recordemos que Messi ya ha tenido problemas con el PSG previos al parón, en los que no pudo entrenar con sus compañeros y le dejaron fuera de la convocatoria del partido del club parisino ante el Auxerre. En este caso los problemas que presentaba el rosarino eran en el tendón de Aquiles.

A pesar de esta imagen y de los primeros días en Catar en los que Messi no entrenó con Argentina, no hay razón para pensar que no será de la partida en el debut de la albiceleste, tras completar el entrenamiento sin problemas.