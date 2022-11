Luka Modric comenzará mañana el que será su cuarto Mundial. El centrocampista, capitán de la selección de Croacia, que en Rusia 2018 perdió la final contra Francia, ha declarado en la rueda de prensa previa el encuentro contra Marruecos, que se siente "bien" y que "estar aquí por cuarta vez, es un honor".

"Hemos entrenado bien en estos cinco días, nos hemos acostumbrado al clima, a las difíciles circunstancias. Estoy bien físicamente, estoy sano y quiero que esto empiece ya", ha destacado el '10' del combinado croata, que se ha mostrado entusiasmado por participar en el torneo.

El mediocentro del Real Madrid ha manifestado que no le "gusta hacer comparaciones" y que "no tiene sentido" comparar al equipo con el del anterior Mundial, en el que quedaron subcampeones.

"Todo lo que pasamos en Rusia es una experiencia inolvidable. Vamos a hablar mucho de eso durante nuestra vida, pero ahora tenemos que concentrarnos en lo que tenemos por delante", ha incidido el futbolista.

Si consigue el Mundial...¿se podría retirar?

"Si pasara eso, sería genial. Si ganamos... podría retirarme, sí", ha expresado Modric en relación a una pregunta sobre si podría colgar las botas en el caso de que gane la Copa del Mundo en Catar.

Sin embargo, ahora mismo no piensa en el futuro, se centra en el presente. "No he tomado ninguna decisión sobre esto. Quiero jugar un gran torneo, con el grupo y de forma individual, no quiero pensar en nada más", ha concluido el capitán de la selección europea que debuta en este campeonato del mundo mañana, miércoles, frente a Marruecos a las 11:00h.