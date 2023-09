Exhibición de poder de la Roja. La selección española arrolló a Costa Rica con una autoridad aplastante y presentó su candidatura al Mundial de Catar en una exhibición de fútbol y goles para la historia. Es la mayor goleada de España en un Mundial y la mayor de esta edición por encima del 6-2 de Inglaterra a Irán. Fueron siete, pero pudieron ser más. El doblete de Ferran Torres y los goles de Carlos Soler, Dani Olmo, Asensio, Gavi y Morata dan el liderato del Grupo E y permiten que el equipo de Luis Enrique se cuelgue el cartel de favorita con una más de las grandes.

España entró al Mundial poderosa. Fiel a sus señas de identidad. Creyendo desde el primer minuto en su fútbol. El arranque de partido fue tan arrollador como ilusionante. Posesión de balón aplastante, ritmo alto, circulación rápida, mucha movilidad entre líneas y, por encima de todo, una demostración de talento inédita hasta ahora en la Copa del Mundo. Ni Francia. Ni Países Bajos. Ni por supuesto Argentina y Alemania. La Roja no dio ninguna opción a otro tropiezo histórico en Catar.

El equipo de Luis Enrique salió con los niveles de concentración y precisión hasta arriba y pasó por encima de Costa Rica en una primera parte de fútbol primorosa. Busquets, Gavi y Pedri hicieron lo que quisieron por dentro con la ayuda de Asensio en la posición de falso 9. No solo funcionó. Salío perfecto. La conexión rozó la excelencia. Lo bordaron. El milagro es que el primer gol tardara once minutos. Dani Olmo y Asensio avisaron. Era cuestión de tiempo. Olmo inauguró el marcador con un control orientado de escándolo y un toque sutil por encima de Keylor para quitarse el sombrero. El exlevantinista Duarte empezaba a quedar en evidencia. Jordi Alba se sumó a la fiesta con una asistencia que Asensio no desaprovechó en un golpeo de primeras perfecto.

El tercero nació otra vez en las botas del lateral izquierdo. Jordi forzó el penalti, Duarte quedó retratado y Ferran se encargó de marcar desde los once metros recogiendo el testigo de Saura. Cuarenta años después un valenciano volvía a marcar en un Mundial. Solo se jugó en campo de Costa Rica. El mapa de calor quemaba. Asensio perdonó el cuarto. Era un baile mundial.

La segunda parte arrancó igual que la primera. Lejos de dar un paso atrás y pensar en el partido contra Alemania, la selección no especuló con el resultado y salió decidida en busca de otro gol. España quería más y eso se vio en el cuarto. Ferran peleó un balón dentro del área y batió a Keilor en una demostración de hambre y falta de contundencia defensiva de Costa Rica. El partido estaba tan decidido que Luis Enrique aprovechó para dar descanso a algunos de sus pilares del equipo: Busquets, Pedri, Jordi Alba, Asensio y un Ferran convertido ya en el máximo goleador valenciano en la historia de los Mundiales.

Gavi puso el quinto de la noche en una preciosa volea con el exterior a pase de Morata. Los últimos compases del partido sirvieron para disfrutar del debut mundialista de Carlos Soler con gol incluido. El ex del Valencia marcó en su mejor versión de llegador después de una buena acción personal de Nico Williams. La puntilla la puso Álvaro Morata en el descuento. 7-0. Lo nunca visto. Historia de la selección. Solo falló una cosa. Gayà no merecía verlo desde su casa. Va por ti, José.