España ha arrasado a Costa Rica en el primer partido que disputaron los de Luis Enrique en el presente Mundial de Catar 2022. El juego fue notable y la superioridad sobre el rival fue evidente los 90 minutos en todas las líneas. En cualquier caso, nunca llueve a gusto de todos y aquí es donde entran las declaraciones de Álvaro Benito. El exjugador del Real Madrid y colaborador de Gol Mundial sufrió algo que le ocurre a muchos otros (recientemente a Javier Aguirre) y es que un micrófono abierto hizo viral algo que el propio autor quizá nunca hubiera dicho públicamente.

"Lo que no tiene sentido es llevarse un montón de centrales y no confiar en ninguno", en alusión a optar por Rodri en lugar de por otros como Pau Torres, Eric García o Hugo Guillamón. Esta crítica a Luis Enrique no tardó en correr como la pólvora por las redes sociales.