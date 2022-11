Se acumulan las malas noticias para la selección argentina, Leo Messi he entrenado apartado del grupo debido a las molestias que acarrea desde hace unos días. Scaloni ha decidido no correr más riesgos con su estrella y quiere tenerlo disponible para el próximo partido.

A pesar de no haber entrenado junto a sus compañeros, Leo Messi se encuentra bien y será titular ante México si no se resiente de sus molestias físicas. La imagen del tobillo inflamado del argentino a días del debut ante Arabia Saudí preocupó mucho y se hizo en viral en redes sociales, sin embargo, el del PSG pudo llegar bien al partido e incluso marcó gol.

Ante Arabia Saudí no jugó su mejor partido y, a pesar de marcar el único gol de Argentina desde los 11 metros, se nota que Messi no está todavía al 100% y probablemente no hubiera forzado si se hubiera tratado de otro partido de menos trascendencia.

Final ante México

La albiceleste se juega la vida el próximo sábado ante México y la baja de Messi sería un contratiempo muy importante para los de Scaloni. Si Argentina no logra la victoria ante la Tricolor, tendrá casi imposible pasar a octavos de final.