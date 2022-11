La polémica entorno a Joao Félix y sus roles en el Atlético de Madrid y en la selección portuguesa sigue trayendo cola. De hecho, parece que ya ha traspasado la barrera de otros deportes. Hoy, tras el gol de Joao Félix a Ghana, el segundo de Portugal que les ponía por delante, ha sido Ricardinho, el mejor jugador del mundo de fútbol sala, el que se ha manifestado a favor de su compatriota.

El jugador luso ha publicado un 'tweet' dirigido al 'Cholo' en el que ponía: "Simeone abre los ojos", en relación al poco protagonismo que está teniendo el ex del Benfica en el Atlético Madrid. Lo que a su vez contrasta con la titularidad y los galones que le dan en su selección, en la que hoy ha sido clave en la victoria contra Ghana en el debut de los portugueses en el Mundial de Catar.

Simeone abre o olho! — ricardinho10 (@ricardinho10ofi) 24 de noviembre de 2022

No es un secreto que la situación entre el entrenador argentino y el '7' rojiblanco no pasa por su mejor momento, y en algunos casos se ha hablado de la posible salida del luso del Civitas Metropolitano. No obstante, parece que el delantero portugués está centrado en el Mundial, en el que ya ha ayudado a su combinado nacional a conseguir el primer triunfo en Catar.