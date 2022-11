Luis Enrique encara el partido de la segunda jornada en Catar 2022 con confianza. El seleccionador de España ha valorado muy positivamente el debut contra Costa Rica, aunque advierte de sobre no desviarse del camino y controlar la euforia: "Son tres puntos y ya está". El asturiano tiene claro que "Alemania es un equipo que siempre juega al ataque"

"No esperaba ver una versión tan potente del equipo en el debut. Fue un placer ver a los jugadores funcionar de esa manera", ha explicado el asturiano sobre la goleada frente a Costa Rica en el estreno en la Copa del Mundo

"Yo me encuentro cómodo gestionando problemas. Soy así de gil****. En los malos momentos sale mi nervio, mi esencia. Soy asturiano", ha añadido sobre la manera en la que ha tenido que gestionar la "euforia" del grupo durante la semana

Sobre las dudas con el once de España, Luis Enrique ha avisado varias veces de que los 26 futbolistas se sienten titulares y augura cambios para el domingo: "Por norma general yo no suelo repetir onces, creo que no he repetido ninguno. Para nosotros, son importantes los 16 jugadores que pueden participar y también los que no, deben estar atentos a los detalles del partido".

🗣️ @LUISENRIQUE21, seleccionador nacional: "Alemania es un equipo que siempre juega al ataque".



➡️ "Es la selección que se asemeja más a nosotros, un equipo que quiere el balón. Será un gran reto en el que veremos qué conjunto se lleva la victoria".

Por otro lado Luis Enrique advierte del peligro de Alemania, más allá de la obligación de ganar tras perder contra Japón. "Para el partido de mañana hay muchas variables que intuimos, pero que no sabemos con certeza. Alemania tiene los mismos objetivos que nosotros y solo cuando empiece el partido veremos su planteamiento", ha analizado. Además ha destacado a Kai Havertz como el jugador que deben controlar y evitar que fluya el juego por él.

"Si un equipo puede estar preparado para cambiar su dinámica en este Mundial, ese es Alemania. El equipo germano tiene unos jugadores de nivel top en el mundo, pero tenemos la convicción de que podemos ganarles, es el objetivo", ha insistido el seleccionador español, que no quiere relajaciones