Antonio Cassano se retiró en 2017 y si ya era polémico en activo, desde que colgó las botas no ha bajado esa tendencia. Es más, ahora tiene un altavoz y opina sobre el Mundial junto a Vieri en 'Bovo TV' junto a otros ex jugadores italianos. 'Il Bambino' ya criticó duramente a Tite por llevar a Richarlison al Mundial: “No puedes convocar a Richarlison, que es malísimo, y dejar fuera a Firmino, que es un fenómeno. Richarlison es muy malo, han pagado 75 millones y no sabe controlar el balón. El del Liverpool es mucho mejor”.

Estas palabras se hicieron virales tras el doblete del brasileño para darle la victoria al combinado carioca ante Serbia, anotando el segundo de chilena, en uno de los mejores tantos hasta la fecha en el Mundial. Antonio Cassano carga duramente contra Cristiano Ronaldo Sin embargo, el de Bari no dudó en reafirmarse en su ataque al atacante del Tottenham, restándole mérito a su espectacular gol a la media vuelta: “Soy una persona que nunca niega lo que dice, y tras lo que he visto confirmo que es malísimo. ¿El segundo gol? La realidad es que controló mal el balón y le salió esa chilena, mientras que el otro tanto fue a puerta vacía". El ahora comentarista para la radio pública italiana RAI, siguió con su cruzada, afirmando que hay muchos otros delanteros brasileños mejores que el ex del Everton. "No tiene nada que ver con los otros delanteros de Brasil”, sentenció Cassano. Cassano: "Espero que no haya homosexuales en la ´azzurra´" Los números de Richarlison Fue el protagonista en la victoria en la primera jornada del Mundial, y en el Tottenham está contando cada vez más en los planes de Antonio Conte. Con la 'canarinha' el de Nova Venécia presenta 21 goles y 5 asistencias en 39 participaciones con el combinado absoluto. Sus números en los londinenses este año todavía no son espectaculares, sobre todo en Premier League donde todavía no ha mojado, pero lleva 3 asistencias y cada vez con más importancia en el esquema de Conte. En Champions es otra historia. El delantero de 25 años anotó los dos goles ante el Marsella en la primera jornada, que le valieron a los del norte de Londres para ser primeros de grupos apeando a los franceses, incluso fuera de la Europa League.