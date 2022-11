Protección para Neymar. Una nueva llamada de Brasil para salvaguardar a su estandarte, una víctima frecuente de lesiones. La última, la sufrida frente a Serbia, le aparta de un par de partidos del Mundial, como mínimo. Hasta que empiecen las eliminatorias. Brasil dar por sentado que superará la liguilla después de vencer al rival teóricamente más exigente.

La petición de Tite de amparo a Neymar revestía menos apremio por ese triunfo que encarrila la clasificación. El selección dijo hablar en nombre del fútbol. “Debemos tener cuidado y prestar atención a la reiteración de faltas, porque se concentran en jugadores en particular y esto afecta”, sostenía Tite, pidiendo medidas a los árbitros. “Hay que parar esto”, añadió. No dijo cómo si un futbolista en particular recibe faltas de distintos futbolistas.

11 minutos lesionado

Neymar fue el futbolista, de largo, que sufrió más faltas en la primera jornada. Nueve, en total. La acumulación de golpes le impidió acabar el partido. El último, sufrido en su maltrecho tobillo derecho, le obligó a retirarse del partido. Aguantó 11 minutos en el campo antes de ser sustituido.

“No me di cuenta”, admitió Tite, antes de dar valor a la profesionalidad de Neymar por “seguir resistiendo para ayudar al equipo”. Pero no podrá ayudar frente a Suiza este lunes ni contra Camerún el viernes. “Volverá a jugar”, subrayó el técnico para eliminar la inquietud por el verdadero estado físico del delantero, que sufre un esguince de ligamentos sin que se haya precisado la gravedad de ese esguince.

Rodrygo será el sustituto

"Neymar es un jugador excepcional, pero Brasil confía en todos los grandes talentos que tiene”, dijo Tite, que además de elegir un recambio para Neymar lo buscará para Danilo, el otro lesioando de la jornada inaugural. El madridista Rodrygo apunta a ser el relevo de Neymar en la teórica posición de interior izquierdo, figura que goza de plena libertad en la selección canarinha con la protección que prestan Paquetá y Casemiro.

A Danilo le sustituirá Militao. Dani Alves, el teórico relevo, seguirá esperando. No ha jugado desde septiembre. Una lesión interrumpió su experiencia en el Pumas de México y a partir de entonces se entrenó con el Barcelona Atlètic para conseguir su inclusión en la lista de Brasil para Qatar.