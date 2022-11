En la rueda de prensa previa al partido entre Estados Unidos e Irán, un periodista iraní le hizo una pregunta comprometida a Tyler Adams, capitán de la selección estadounidense. Primero le acusó de no saber pronunciar la palabra 'Irán' y luego le preguntó sobre si se siente cómodo representando a un país con tanta discriminación hacia la gente negra.

A pesar de lo incómodo de la situación, Tyler Adams supo responder con elegancia: "Hay discriminación en todas partes. Algo que yo he aprendido, viviendo en el extranjero en los últimos años y teniendo que adaptarme a diferentes culturas, es que en los EE.UU. seguimos progresando cada día".

"Yo crecí en una familia blanca con, obviamente, raíces afroamericanas, así que me formé con diferentes culturas y tuve muy fácil asimilar diferentes costumbres. No todos han tenido esa ventaja y la posibilidad de hacerlo, es algo para lo que se necesita más tiempo y educación", dijo el estadounidense.

Un error desató la polémica

La cuenta de Twitter de la selección de fútbol de Estados Unidos subió una foto de la clasificación del grupo en la que la bandera de Irán estaba modificada (el escudo de la República Islámica desapareció de la bandera). Irán se encuentra envuelto en protestas ciudadanas en contra del gobierno en las últimas semanas y este gesto fue considerado una muestra de apoyo de los Estados Unidos a los manifestantes.

Gregg Berhalter, seleccionador estadounidense, quiso disculparse en rueda de prensa por toda la polémica que se creó por el tema de la bandera: "Los jugadores y el personal no sabían nada de lo que se publicaba. A veces las cosas están fuera de nuestro control. No teníamos ni idea de lo que hizo la federación. No pensamos en cosas externas y lo que podemos hacer es disculparnos en nombre de los jugadores y del personal. Pero no es algo de lo que hayamos formado parte"