Cristiano Ronaldo celebró el primer gol Portugal frente a Uruguay como si fuera el autor. Pero ha quedado demostrado que no fue así. O eso es lo que afirma Adidas tras analizar la tecnología del esférico. El balón Rhila tiene un chip que mide al milímetro las fluctuaciones de fuerza que recibe la pelota. El resultado: no tocó el cuero.

El veterano jugador voló para rematar con la cabeza el centro de Bruno Fernandes y efectivamente pareció que llegó a impactar con el cuero y hacer imposible la intentona de Sergio Rochet. Pero nada más lejos de la realidad... por mucho que lo celebrara con rabia. ¿Rozó el balón con los pelos? Puede ser, pero lo que no hizo fue desviar el balón ni un centímetro. Nada. Parece evidente que de no estar ahí para amagar con el remate, el portero hubiera podido interceptar el centro envenenado sin problemas, pero ello no supone ser el autor.

Bruno Fernandes fue, por lo tanto, el autor del gol para Adidas y la FIFA. Cristiano tendrá que esforzarse más para anotar el segundo tanto del Mundial de Catar.

El argumento de Adidas

"Utilizando la tecnología 'Connected Ball' alojada en el balón oficial Al Rihla de Adidas, se puede mostrar que no hay ningún contacto en la pelota de Cristiano Ronaldo para el primer gol en el juego. No se pudo medir ninguna fuerza externa en la pelota, como se muestra por la falta de latido en el esférico y en las mediciones", afirmó Adidas.