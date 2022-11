La no presencia algún jugador de la selección alemana en la rueda de prensa que tenían previa al partido contra España les costará una multa por parte de la FIFA. Hansi Flick tuvo que comparecer solo ante los periodistas el pasado día 26 de noviembre.

La razón por la que no acudió ningún jugador fue la distancia que había entre la sala de prensa y Al Ruwais, su lugar de concentración. Los 100 kilómetros que separan ambas localizaciones fueron los motivos para no llevar a ningún futbolista, ya que no querían que hiciesen un viaje demasiado largo.

“No queremos someter a ningún jugador a un desplazamiento así de largo, es mucho tiempo conduciendo. Todos los jugadores son importantes, por eso no hemos traído a ningún jugador con nosotros. Ahora deben prepararse para el entrenamiento que tenemos esta tarde. Creo que también podríamos haberlo hecho en nuestra sede, hubiera sido lo mejor. Estamos decepcionados. Creo que tenemos un centro de medios realmente bueno. Tenemos que aceptar eso, como tantas otras cosas”, explicó el seleccionador alemán.

Sigue la tensión entre FIFA y Federación alemana

Esta polémica no es la única en la que se ha visto envuelto el país germano, ya que la Federación alemana ya amenazó con denunciar a la FIFA por 'chantajear' a Neuer con una posible sanción si portaba el brazalete 'OneLove'. Después, en la previa del partido ante Japón, la selección alemana al completo posó en la foto oficial con las manos tapándose la boca en señal de protesta contra la FIFA.