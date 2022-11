Las emisiones en directo por parte de Luis Enrique ya se han convertido casi en un diario del día a día de España en el Mundial de Catar 2022 tanto para medios de comunicación como para los aficionados. En la sesión de Twitch de este miércoles previa al duelo contra Japón, 'Lucho' se ha acordado de José Luis Gayà. El entrenador nacional ha tenido un gesto cariñoso con el valencianista, aunque también ha dejado claro que entiende que el lateral izquierdo pueda estar dolido con él.

Gayà ya entrena con el Valencia desde este pasado martes. El capitán se incorporó a los entrenamientos unos días más tarde y trabaja para 'readaptarse al ritmo del grupo tras ese esguince leve de tobillo del que asegura sentirse "mucho mejor", pero que le dejó sin el sueño de su vida.

“Me acuerdo mucho de José Gayà y le mando un fuerte abrazo a pesar de que no quiera verme ni en pintura. Nada, nos acordamos mucho de él. Entendemos que su situación es la que es y fue la que fue ya no tengo nada más que añadir ”, ha sido el mensaje del seleccionador de España desde la concentración en la Universidad de Doha.

Estas son las nuevas palabras del asturiano sobre el capitán del Valencia, días después de explicar por el mismo medio su decisión, injusta para la gran mayoría de aficionados, de sacar a Gayà del Mundial.

Luis Enrique ya explicó en una de esas emisiones en directo los argumentos para dejar fuera del Mundial de Catar a Gayà. "Le tuve que comunicar a Gayà la decisión de no contar con él. Desgraciadamente para él y para mí. No tenía una lesión grave pero no podía arriesgar. Ha sido un día duro y complicado. Desde aquí solo puedo agradecer el comportamiento de José, gran profesional y mejor persona. Esto es lo más duro de ser seleccionador y entrenador y es lo que tengo que aceptar", fueron sus palabras.

Asimismo Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), quiso invitar al valencianista a unas hipotéticas semifinales. "He hablado un par de veces con él desde que se marchó. Si llegamos a semifinales, mi intención es invitar a José Luis Gayà si su club no tiene problemas", aseguraba el responsable de la RFEF.

La despedida de Gayà de la Selección y su apoyo al equipo

Después de unas horas muy complicadas en Catar para José Luis Gayà tras renunciar al sueño del Mundial de Catar 2022 por la decisión de Luis Enrique de no esperar y llamar a Alejandro Balde. El capitán del Valencia hizo las maletas y se fue despedido entre aplausos por todos sus compañeros de la selección.

El lateral izquierdo viajó a València y tras pasar por Paterna para que los médicos del club examinaran su tobillo se marchó de vacaciones hasta que volviera el grupo al trabajo.

“Mucha suerte. Confiar en vosotros. Sois una selección y hemos formado un grupo espectacular. Me sabe fatal no poder disfrutar más de vosotros porque me llena mucho estar aquí y vamos a levantar y a tener la segunda estrella. Estoy seguro y desde casa os estaré animando y apoyando al máximo”, dejó como último mensaje el valencianista para todos sus compañeros todavía en Doha.