Vincent Aboubakar dejó una de las imágenes más célebres e icónicas del Mundial de Catar. El delantero de la Selección de Camerún pasó a la historia de su país tras ser el autor del gol que sirvió para vencer a Brasil con un gran cabezazo en el descuento de la contienda. La diana desató la locura tanto en el país africano, a pesar de que no sirvió para pasar de fase de grupos, como en el atacante. Tal fue su euforia, que su celebración tuvo consecuencias.

El '10' de Camerún se quitó la camiseta para festejar su tanto… Pero sin atender a la amarilla que vio durante el transcurso del partido. No obstante, pareció que al delantero no le importó, ya que, más allá de que sería su último partido en el Mundial de Catar debido a la victoria de Suiza contra Serbia, pocos días se le marca a un gol no solo a una de las mejores selecciones del mundo, sino a una seria candidata para alzarse con el torneo. El colegiado del choque simpatizó con Vicent, pero se tuvo que aferrar a la norma: segunda tarjeta amarilla y expulsión.