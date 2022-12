Ver partidos de fútbol en horario laboral no supone una causa de despido procedente del trabajo. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana determina que presenciar encuentros de fútbol por televisión en el ejercicio del trabajo no reviste “la gravedad suficiente para justificar la imposición de la máxima sanción”. Los hechos se remontan al pasado 2 de julio de 2021, cuando cuatro trabajadores de una empresa de transportes presenciaron el encuentro de la Eurocopa entre España y Suiza, que daba inicio a las 18 horas, aprovechando el inicio de la pausa laboral de 15 minutos, comprendida en sus contratos. Una vez rebasado ese cuarto de hora estipulado, uno de ellos regresó a su puesto de trabajo, mientras que los tres restantes continuaron viendo el partido del conjunto de Luis Enrique, ya que no habían llegado unos bocadillos que habían encargado en un bar cercano y que tenían intención de comer durante la pausa para la merienda.

A las 18:30 horas, los tres trabajadores fueron sorprendidos por la encargada de la empresa y de inmediato cesaron en su comportamiento y regresaron a sus tareas. Días más tarde, el 14 de julio, se les fue entregada la carta de despido esgrimiendo que no estaban realizando el trabajo encomendado. Los trabajadores afectados interpusieron una demanda y el pasado 14 de junio de 2022 la sentencia del Juzgado 17 de València determinó la improcedencia de sus despidos. El fallo considera que "la falta de gravedad" de los hechos acreditados como despido ya que "no consta que hubiera ninguna queja" de la empresa contratista, "ni que los trabajadores dejaran sin acabar su faena como consecuencia de haber prolongado quince minutos su pausa para el descanso". Por más que se considere "un hecho reprobable" ver un partido de fútbol "durante la jornada laboral", la Sala concluye que carece de la entidad suficiente para ser considerada una falta grave y justificar el despido. Una sentencia que cobra relevancia en las fechas actuales, en plena celebración del primer Mundial que no se juega en verano, y con partidos disputados coincidiendo con horarios laborables.