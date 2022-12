La recta final de la carrera de Cristiano no está siendo la soñada. El portugués no está sabiendo gestionar su bajón físico y de rendimiento y esto le está llevando a tener problemas tanto en su club como en su selección.

El astro portugués salió del United después de unos meses muy complicados en el club mancuniano. No supo sobrellevar su suplencia y la relación con el entrenador y la propiedad fue tensándose cada vez más. Sus polémicas declaraciones en el programa de Piers Morgan dinamitaron sus salida de United y después del Mundial tendrá que buscarse un nuevo equipo. El Al-Nassr de Arabia Saudí le ofreció un contrato astronómico y podría ser una posibilidad para Cristiano.

En la selección le está ocurriendo algo similar. Cristiano sigue siendo titular indiscutible con Fernando Santos, sin embargo, su rendimiento no es el mismo que el de otros años. El portugués ha pegado un bajón considerable y tan solo ha podido aportar un gol de penalti hasta el momento en la Copa del Mundo. El ex del Madrid ha perdido su punta de velocidad que era clave en su juego y, aunque sigue teniendo el mismo instinto goleador de siempre, ya no aporta tanto a sus equipos como antes.

La encuesta que quiere 'fuera' a Cristiano

Las dudas sobre su rendimiento se han disparado en Portugal y, según una encuesta de el diario A Bola, el 70% de los participantes no pondría a Cristiano de titular en octavos de final ante Suiza. La selección portuguesa tiene grandes jugadores jóvenes que vienen pisando fuerte y reclamando un puesto en el once como Rafael Leão, que podría entrar de titular en detrimento del '7'.