La familia del exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, 'Pelé', volvió a desmentir este lunes las especulaciones sobre el estado de salud del triple campeón del mundo, que además envió un mensaje de apoyo a la 'Canarinha' de cara a su cruce de octavos de final del Mundial de Qatar ante Corea del Sur.

El diario 'Folha de Sao Paulo' informó el pasado sábado que el jugador de 82 años había sido trasladado a una sala de cuidados paliativos en un hospital local porque la quimioterapia ya no daba resultados, pero su familia salió al paso y advirtió que no era así y lo volvió a repetir este domingo por la noche con 'TV Globo', en la que dos hijas y uno de sus nietos dijeron que Pelé estaba recibiendo tratamiento respiratorio en relación con una infección por coronavirus.

"Está enfermo, es mayor, pero en cuanto se sienta mejor se irá a casa", dijo Kely do Nascimento, mientras que su hermana Flavia añadió que el astro del fútbol brasileño no estaba en paliativos. "Es muy injusto que se diga que está en el final de su vida y en cuidados paliativos. No es cierto, amigos. Créannos", afirmó.

Por su parte, uno de los nietos de Pelé, Arthur Arantes do Nascimento, aseguró haber hablado por teléfono con su abuelo sobre los dos primeros partidos de Brasil en el Mundial de Qatar. "Eso (la muerte) ocurrirá algún día, pero no hoy. Verá cómo Brasil se convierte en campeón del mundo por sexta vez", confesó.

El propio exjugador brasileño envió sus ánimos a través de su perfil de 'Instagram' a la pentacampeona del mundo. "Quiero inspiraros, amigos míos. Estaré viendo el partido aquí desde el hospital y estaré animando a todos y cada uno de vosotros. Estamos juntos en este viaje. Buena suerte a nuestro Brasil", escribió.