El partido entre Argentina y Países Bajos, que se llevaron los sudamericanos en los penaltis, estuvo marcado por la intensidad de ambos equipos, pero la figura que salió más criticada del encuentro debido a las opiniones de los argentinos fue el árbitro valenciano, Mateu Lahoz. A la selección albiceleste no le gustó nada su actuación y Messi y el 'Dibu' Martínez cargaron contra él después del partido.

"Tengo mucha, mucha bronca, no era para que terminara así. No quiero hablar del árbitro porque no puedes ser sincero. Si hablas te sancionan. La FIFA debe pensar en ello, no puede poner un árbitro así para estas instancias", expresó el argentino al acabar el encuentro.

🇦🇷 ¡CONTUNDENTE! Leo Messi apuntó al árbitro español Mateu Lahoz luego de la clasificación de Argentina a semifinales de #Qatar2022. ¿Coincidís con el mejor del mundo?#ESPNQatarEnStarPlus pic.twitter.com/WqFqoS631W — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) 9 de diciembre de 2022

El capitán de la 'Albiceleste continuó afirmando que cree "que la gente vio lo que fue" y que tenían "miedo antes del partido porque" sabían "lo que era ". "Creo que la FIFA no puede poner un árbitro así para un partido tan importante en el que el árbitro no esté a la altura", incidía el de Rosario.

"Hay muchos detalles dentro de la cancha que te das cuenta que te quieren 'inclinar'. El árbitro lo hizo mal en todo el partido, siempre te jugaba en contra. El último gol no era falta. Dentro de la cancha ves que te quiere inclinar el partido", manifestó el jugador del PSG.

'Dibu' Martínez: "El peor árbitro del Mundial"

El otro jugador de la selección argentina que cargó contra Lahoz fue el portero, el 'Dibu' Martínez. "Él árbitro quería que nos empataran, increíble de Lahoz, no sé lo que cobró en el tiro libre ni por qué dio diez minutos de tiempo adicional, es el peor árbitro del Mundial de lejos", declaró el '23' de los de Scaloni.

Además, el guardameta no se quedó sino que también acusó al colegiado valenciano de querer que perdiera Argentina porque habían eliminado a España. "Es una locura ese árbitro, arrogante, le decís algo y te habla mal. Da 10 minutos y todos los tiros libres para Holanda. Como quedó afuera España, para mí que quería que nos quedáramos fuera nosotros", destacó al argentino.

La suplantación a Mateu Lahoz en redes sociales

Tras las críticas que ha recibido el valenciano, en especial las del combinado argentino, una cuenta de Twitter que se hacía pasar por Mateu Lahoz publicó un tuit con su supuesta opinión sobre el encuentro.

🚨 NOTA INFORMATIVA | El árbitro internacional Antonio Mateu Lahoz no tiene ninguna red social a su nombre.



➡️ Cualquiera que use o publique en su nombre será denunciado por suplantación de identidad. pic.twitter.com/ZhFYE80SyJ — CTA (@CTARFEF) 10 de diciembre de 2022

"Feliz con el trabajo realizado por mí y por mis compañeros. Triste porque sigan ocurriendo estas situaciones... El fútbol es más que un deporte y hay que demostrarlo... ¡Seguimos!", publicó el usuario. Muchos aficionados se creyeron el bulo, pero según ha podido saber SUPER y ha confirmado el Comité Técnico de Árbitros el colegiado no se encuentra detrás de este perfil en la red social. De hecho, los árbitros tienen prohibido hacer declaraciones públicas durante el Mundial.

Feliz con el trabajo realizado por mi y por mis compañeros. Triste porque sigan ocurriendo estas situaciones...El futbol es más que un deporte y hay que demostrarlo...😥



¡Seguimos! 💪🙌 pic.twitter.com/CB6gj0GV4m — Mateu Lahoz (@AMateuLahoz) 9 de diciembre de 2022

Además, después de las acusaciones de Messi y el 'Dibu' en concreto, esta cuenta volvió a hacerse pasar por Mateu. "Me entristecen mucho estas palabras... Seguimos trabajando!!!!", concluyó en otro tuit. El engaño tuvo una enorme repercusión con decenas de miles de interacciones, pero se trata de un perfil falso que ya ha sido eliminado de la red social tras la denuncia pertinente.