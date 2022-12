Argentina y Croacia buscan este martes (20.00) en Lusail (Catar) un puesto en la final del Mundial, en un duelo reñido entre dos equipos con serias aspiraciones y liderados por Leo Messi y Luka Modric, ambos en la posición de pelear por seguir aspirando a coronar sus carreras con el cetro mundialista.

El primer billete a la gran final de Qatar 2022 está en juego. Y pugnan por él una Argentina que sufrió ante los Países Bajos en cuartos -ganando la tanda de penaltis tras dejarse empatar un 2-0- y una Croacia que también está abonada, y con buena suerte, a la tanda de penas máximas. Los croatas tumbaron en cuartos a una de las grandes favoritas, Brasil, en los penaltis y previamente ganaron a Japón de la misma manera. Con un héroe vestido de verde y defendiendo la portería; Dominik Livakovic. Y no solo por detener penaltis en las tandas, sino por ser decisivo en el partido y en la prórroga de ambos partidos.

Los balcánicos han demostrado saber sufrir, también los argentinos, y este duelo puede ser frenético si, sobre todo, se llegara a otra tanda de penas máximas. Esa lotería que, para algunos, no lo es tanto. De momento, en Mundiales, dos duelos con una victoria para cada bando. Sin empates. Y, el último fue en Rusia 2018 con clara victoria croata.

Quizá, por historia, llegue Argentina como ligera favorita. Con la alegría de haber superado el igualado choque ante Países Bajos, con la rabia de la celebración tras un partido que fue caliente y tuvo de todo, incluidas varias disputas y cruces de declaraciones. También el famoso 'qué miras, bobo' de Leo Messi. El '10' argentino, el faro y referente de este bloque, quiere culminar su carrera con el Mundial. Está a dos partidos. Y se está erigiendo en líder dentro y fuera del campo, como demostró en ese post-partido ante los 'oranje'. Messi, que empezó cabizbajo con la derrota ante Arabia Saudí, está llevando a Argentina a ser un 'ave fénix' y Croacia es el nuevo obstáculo a superar.

Un duelo bonito entre Argentina y Croacia, entre Messi y Modric. El capitán croata busca también su gran hito internacional. Tras ser subcampeones en Rusia 2018, los croatas quieren aprovechar la última bala de Modric y otros veteranos para consagrarse. Y, obvio, están también a dos partidos.

Es un todo o nada para ambos. Como no habrá bala en la recámara, habrá que arriesgar. En Argentina, el seleccionador Lionel Scaloni podrá contar con todos sus jugadores, incluidos los tocados Ángel Di María y Rodrigo De Paul, salvo con los sancionados Marcos Acuña y Gonzalo Montiel. Por su parte, Croacia no tiene jugadores suspendidos, pero viene de disputar dos tiempos suplementarios y es por este motivo que el entrenador esperará hasta último momento para confirmar la formación, aunque todo apunta a que tirará de la veteranía de 'los de siempre' con Perisic, Brozovic, Lovren, Modric y la compañía de esos jóvenes clave como el portero Livakovic y el central, el muro, Josko Gvardiol.

"El partido se jugó como se tenía que jugar, de los dos lados. El fútbol es esto. Hay momentos en los que tienes que defender y otros en los que tienes atacar. Se puede poner difícil como el del otro día, con discusiones. Nosotros sabemos perder y sabemos ganar", declaró en rueda de prensa Scaloni, harto de que se diga que Argentina no sabe perder, y tampoco ganar, tras ese tenso pulso ante Países Bajos.

Por su parte, el seleccionador croata, Zlatko Dalic, pidió que el duelo no sea otra batalla campal. "Espero que no suceda en este caso", comentó. "No me esperaba que Países Bajos les remontara el partido. Pensando en las semifinales, vamos a ser un equipo compacto. Para ambas selecciones es crucial, pero creo que Argentina está bajo mucha más presión", argumentó.