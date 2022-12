Luka Modric mostró su indignación en zona mixta con la actuación del colegiado italiano Daniele Orsato en el partido de semifinales ante Argentina (3-0), con el que la albiceleste logró la clasificación para su quinta final de una Copa del Mundo. El madridista se mostró especialmente enfadado con el penalti pitado por el italiano en el minuto 32 que significó el primer gol argentino.

"Es un momento clave del partido, no nos da córner y pita penalti, que para mí no era, porque él tira y se choca con nuestro portero. No me puedo creer que haya pitado ese penalti. Eso cambia el partido" aseguró el de Zadar en zona mixta.

“Nunca hablo de árbitros, pero hoy es imposible no hablar. Es uno de los peores que conozco. No solo por el partido de hoy. Me ha pitado muchas veces y nunca tengo buen recuerdo de él. Es un desastre" finalizó el croata en una de las mayores ”rajadas” que se le recuerdan.

Sobre su continuidad en la selección croata Modric dijo: "¿Mi último partido con la Selección? No sé, veremos. No es momento de hablar de esto. Hay un bronce en juego y hay que ir preparados".