La Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) ha emitido un comunicado formulando una queja formal a la FIFA por el arbitraje del mexicano César Ramos Palazuelos en las semifinales de la Copa del Mundo ante Francia. La federación marroquí pone el foco principalmente en el penalti no pitado a Sofiane Boufal en el minuto 27 cometido por Theó Hernández que indignó a los de Walid Regragui.

“La Real Federación Marroquí de Fútbol protestó por el arbitraje del partido de la selección de Marruecos contra la selección de Francia, dirigida por César Arturo Ramos Palazuelo” empieza el comunicado.

La FRMF también ha mostrado su queja con el VAR y dice: "Al mismo tiempo, nos mostramos sorprendidos de que no se hiciera uso de la sala VAR y que no hubiera sido alertada. La Real Federación Marroquí de Fútbol afirma que no dudará en defender los derechos de nuestra selección, pidiendo equidad en la adopción de las medidas necesarias ante la injusticia arbitral practicada a la selección marroquí en su partido contra la selección francesa, en la semifinal".