Las mujeres de los jugadores de la selección argentina de fútbol han denunciado la falta de seguridad que hay en el Waterfront Hotel, el hotel donde se han hospedado en Catar para acompañar a sus parejas en su andadura en el Mundial.

Ha sido Agustina Gandolfo, la esposa de Lautaro Martínez, la primera en revelar algunos de los sucesos que les han pasado, a través de su cuenta de Instagram. "Lo quiero contar para que a nadie más le pase porque me parece super peligroso y fuerte lo que pasó. Mi cuñado se había tomado ya media botella y descubre que adentro tenía vidrios muy grandes. Le dijeron que tenían que ir al médico porque si había tragado uno de esos vidrios era muy peligroso", publicó en su cuenta personal.

Por su parte, Gandolgo incidió en lo peligroso que hubiese sido que su hija, un bebé, hubiese bebido ese zumo con los vidrios dentro."Un bebé no tiene la capacidad, como tuvo mi cuñado, de identificar que adentro de la bebida había vidrio. Incluso si él mismo se lo tragaba le podía haber perforado algo. Me parece muy grave".

"Nos dijo que no pasaba nada y hasta nos acusó de que nosotros habíamos metido los vidrios o que pudieron haber entrado, no sé cómo, porque no sé cómo pueden entrar vidrios en un jugo", reveló Gandolfo afirmando que el dueño de la marca de zumos Kombucha insinuó que los cristales no los puso su empresa.

En su historia de Instagram, la pareja de Lautaro Martínez colgó una foto en la que aparecían los cristales en cuestión y que habían tomado medidas contra el hotel, y otra donde demostraba que había ido al hospital.

Apagón y cambio de hotel

Sin embargo, no fue lo único que tuvieron que vivir. Según Sportsmail, las parejas de los jugadores de la 'Albiceleste' habrían abandonado dicho hotel después de un corte de energía durante la noche. Y tal como ha informado Daily Mail, Agustina Gandolfo, Jorgelina Cardoso, la mujer de Di María, y Linda Raff, la del 'Papu' Gómez se habrían trasladado a otro hotel de cinco estrellas.

Además, según este segundo medio, una fuente les ha comunicado que "los argentinos han pagado mucho dinero y no esperan tener que sentarse en la oscuridad de sus habitaciones de hotel, y también hubo problemas de seguridad. Muchos de ellos tienen niños pequeños y bebés y, después de hablar con los jugadores y el resto del personal, decidieron mudarse".