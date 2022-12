La derrota en los penaltis de la final del Mundial de Catar 2022 no ha sentado bien en Francia. Les Bleus soñaban con revalidar el título y se lo pusieron muy difícil a Argentina, pero la Albiceleste estuvo más acertada en la tanda de desempate tras un partido que pasará a la historia. 2-2 al final de los 90 minutos, 3-3 tras los penaltis y el broche perfecto a la carrera de Leo Messi. Pero también hubo polémica.

No es el penalti del 1-0 sino el tercer gol del combinado sudamericano el que está en el punto de mira. Aunque pasaron inadvertidas para el equipo arbitral, las imágenes de algunos suplentes dentro del terreno de juego en la jugada del tercer gol argentino han circulado por las redes. Y es que, reglamento en mano, habría sido motivo para que el tanto no subiese al marcador. El enfado en Francia es mayúsculo y L'Équipe se ha hecho eco.

"El gol no es válido, si aplicamos estrictamente las reglas", explica el medio galo. "Cuando Messi lanza de volea tras la parada de Hugo Lloris, algunos suplentes argentinos cargados de emociones ya están en el campo, listos para celebrar. Lo cual está estrictamente prohibido".

¿Qué dice exactamente el reglamento?

Si, después de anotar un gol, el árbitro se da cuenta antes de que se reanude el juego que una persona adicional estaba en el terreno de juego cuando se marcó el gol: el árbitro debe anular el gol si la persona adicional era: un jugador, sustituto, jugador sustituido, expulsado jugador u oficial del equipo que marcó el gol; el juego debe reiniciarse con un tiro libre directo desde el lugar donde se encontraba la persona extra.

Sin embargo, L'Équipe omite el siguiente apartado del artículo, que menciona que no debe anularse el gol si estos jugadores no interfieren en la jugada.

El árbitro debe validar el gol si la persona extra era un jugador sustituto, sustituido o expulsado del equipo que marcó el gol que no interfirió en la jugada. En todos los casos el árbitro debe echar al jugador del campo de juego.

Es decir, al no tener una incidencia en el juego no debió anularse, por lo que el medio francés no tiene razón. Lo único que podía hacer Szymon Marciniak era imponer un castigo disciplinario a los jugadores, pero en ningún caso uno deportivo.