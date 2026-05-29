Dónde ver online y gratis a España en el Mundial: horario y fechas

El Mundial 2026 ya está aquí. El 11 de junio arranca el torneo de fútbol más importante. Más de medio mundo estará pendiente de lo que ocurra con sus equipos en Estados Unidos, México y Canadá. España llega a este Mundial como una de las grandes favoritas, desatando la ilusión entre los aficionados nacionales.

Cómo ver gratis los partidos de España en el Mundial: horario, TV y online

En este artículo te explicamos qué debes hacer para ver a España gratis en el Mundial 2026. Los partidos tendrán varias opciones, pero aquí te explicamos cuáles son las mejores para ver a España en Mundial por TV.

Asimismo también te resumimos los horarios de España en el Mundial para la fase de grupos, donde se medirá a Cabo Verde, Arabía Saudí y Uruguay. Por otro lado esta Copa del Mundo se podrá seguir desde cualquier parte del mundo con un smartphone y podrás ver online a España en el Mundial.

Luis de la Fuente en sala de prensa. / EFE

España arranca el Mundial con máxima ilusión

La selección española lleva al Mundial como una de las grandes favoritas a llevarse el título. El equipo formado por Luis de la Fuente aterriza en la Copa del Mundo de 2026 como actual campeona de Europa, por lo que, sobre el papel debe ser la principal referencia del fútbol del viejo continente. No obstante España comparte favoritismo con otras grandes como Portugal y Francia con grandes plantillas, además de la defensora del título, Argentina, en el último baile de Leo Messi.

En ese sentido las principales dudas de España para el Mundial llega por el estado de forma de varias de sus estrellas. Lamine Yamal llegará lesionado a la cita, Mikel Merino recientemente recuperado de una lesión, Nico Williams falto de ritmo... y algún jugador importante pasado de minutos como Martín Zubimendi.

Pese a ello, evidentemente, las expectativas con este grupo, que ya sabe lo que es ser campeón, están por las nubes. España cotiza al alza en este Mundial y el país se prepara de nuevo para apoyar a su equipo. Una buena prueba de ello es la oleada de camisetas blancas, segunda equipación, que ya lucen por las calles del país desde hace semanas.

Los jugadores de la selección, tras el España-Egipto de marzo / SD

Dónde ver gratis los partidos de España en televisión

España arrancará su participación en el Mundial 2026 después del primer fin de semana de juego. Aquí te resumimos las mejores opciones para ver a España en el canal oficial del Mundial en nuestro país. Los partidos del combinado de Luis de la Fuente se podrán seguir en TDT por La 1 de RTVE. En La 1 estará disponible en abierto y sin pagar ningún tipo de inscripción.

Horarios de los partidos de España en el Mundial

España ha quedado encuadrada en el Grupo H. Los rivales del combinado nacional en el Mundial serán: Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

Lunes 15 de junio - España - Cabo Verde - 18:00 horas - Canal: La 1

- 18:00 horas - Canal: La 1 Domingo 21 de junio - España - Arabia Saudí - 18:00 horas - Canal: La 1

- 18:00 horas - Canal: La 1 Sábado 27 de junio - España - Uruguay - 02:00 horas - Canal: La 1

Cómo ver online y en móvil los partidos de España

En pleno 2026 muchos usuarios disfrutarán del Mundial 2026 a través de sus dispositivos móviles. Para ello debes recurrir a las apps oficiales o la web oficial, en este caso, de RTVE. También en su APP RTVEPlay donde podrás ver los partidos de España online para disfrutar en tu SmartTV o través del Chromecast.

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A partir del 11 de junio España aspirará a levantar su segundo Mundial. La ilusión nacional recae en las jóvenes estrellas del combinado español, que participarán en su primera Copa del Mundo. Evidentemente es difícil de quitar el recuerdo del Mundial 2010 de la cabeza, pero La Roja tiene motivos para confiar en sus posibilidades y llegar a las rondas finales del Mundial.