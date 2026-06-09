Lío en el Mundial: Le niegan la entrada a Estados Unidos al mejor árbitro africano

Omar Abdulkadir Artan se iba a convertir en el primer árbitro somalí en pitar en un Mundial de fútbol, pero de momento tendrá que esperar. Estados Unidos le ha negado la entrada en el país. Según informan distintos medios, Artan contaba con una visa válida y por el momento se desconocen los motivos que han llevado al servicio de fronteras e inmigración de Estados Unidos a tomar esta decisión. La FIFA ha anunciado en un comunicado que ellos no controlan los procesos de inmigración del país anfitrión y la situación de Artan no se modificará por el momento.

El árbitro más respetado de África

Pese a las circunstancias, Artan ha anunciado que se encuentra de buen humor y agradeció los mensajes de apoyo de “la familia del fútbol”. El colegiado somalí fue nombrado Mejor Árbitro Masculino de la Confederación Africana de Fútbol en el año 2025. Además dirigió la final de la Liga de Campeones de la CAF entre Pyramids FC y Mamelodi Sundowns. Su trayectoria en el arbitraje africano ha ido en ascenso durante los últimos años, hasta llegar a consolidarse como una de las figuras más reconocidas del continente en su posición.

Ciise Aden Abshir, capitán de la selección de Somalia, ha definido a Artan como: “uno de los árbitros más respetados de África” y ha declarado que “negarle la entrada a Estados Unidos no perjudica solamente a Artan, sino que socava el compromiso del fútbol con la equidad, el mérito y el espíritu del juego limpio”.

El Mundial con las fronteras más estrictas

El 5 de julio de 2025, Donald Trump firmó una orden que restringía el acceso a Estados Unidos desde 12 países. En esta lista encontramos a Somalia, el país de origen de Artan, nación que el presidente de Estados Unidos calificó como un “país podrido”. Esta circunstancia choca directamente con el reglamento FIFA, que establece que los países organizadores deben otorgar facilidades de visado a todos los clasificados y árbitros del torneo.

El pasado mes de febrero, la FIFA y el gobierno de Estados Unidos habían puesto en marcha el programa FIFA Pass para agilizar y priorizar la gestión de visados de cara al Mundial. Sin embargo, este sistema no asegura la concesión del visado ni garantiza la entrada al país, ya que la decisión final sigue dependiendo de las autoridades migratorias estadounidenses.

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De hecho, Artan no es el primer participante del Mundial que ha tenido problemas para entrar a Estados Unidos. El pasado 7 de junio, la selección iraní, que por el momento se encuentra en México, anunció que 15 miembros del cuerpo técnico y directivo siguen sin obtener la visa para entrar en EEUU. Otras selecciones como Irak y Sudáfrica también tuvieron problemas en su llegada al país y la duda es si la lista seguirá aumentando antes del inicio del torneo.