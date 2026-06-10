La "ley Vinicus" y la "ley Senegal" son las protagonistas de las nuevas normas de la FIFA para el Mundial 2026

Es año de Mundial y eso significa cambios. Ya se intentó en Qatar 2022 con aquellos descuentos eternos, pero no tuvieron mucho éxito más allá de las primeras rondas del propio torneo y las jornadas iniciales de algunas ligas europeas. Hoy, aquella idea revolucionaria no es más que un recuerdo borroso en la mente de los aficionados, pero cuatro años después la FIFA vuelve a un Mundial cargada de novedades. Van a usar otra vez el torneo más relevante de todo el deporte como su laboratorio particular.

La FIFA ha definido que sus objetivos principales son: erradicar conductas discriminatorias, reducir las pérdidas de tiempo, aumentar el ritmo de juego y mejorar la experiencia de jugadores y aficionados.

Contra las pérdidas de tiempo

1. Se va a introducir una cuenta atrás de 5 segundos en los saques de banda y en los saques de puerta. Si un saque de banda excede los 5 segundos será balón para el rival y si ocurre en un saque de puerta será córner para el rival. Esta medida ya se ha aplicado en los saques de puerta durante esta temporada pasada en LaLiga, pero se ha usado en muy pocas ocasiones. La primera vez que se usó fue en el Espanyol-Valencia de la jornada 6 para sancionar a Julen Aguirrezabala con córner a favor del conjunto perico.

2. Cuando un jugador sea sustituido debe abandonar el terreno de juego en un máximo de 10 segundos. Si no lo hace, quien entre en su lugar estará obligado a esperar mínimo 1 minuto de juego para poder entrar. Las modificaciones en el reglamento para que los jugadores se dieran más prisa en los cambios comenzaron al final de la temporada 19/20, cuando se les obligó a abandonar el campo por el punto más cercano de la línea de banda o de fondo. Es cierto que esta modificación se ha visto en algunas ocasiones, pero no se ha convertido en una norma que aumente el ritmo de juego porque los jugadores solamente lo suelen hacer cuando el tiempo corre en su contra.

3. Cuando las asistencias médicas tengan que entrar al campo para atender a un jugador lesionado, si después se reincorpora al juego deberá esperar al menos 1 minuto. De esta forma se pretende evitar que los jugadores finjan lesiones con el objetivo de perder tiempo.

Contra la discriminación y las protestas

4. Cualquier futbolista que se cubra la boca durante enfrentamientos o discusiones con otro oponente puede ser sancionado con tarjeta roja por el árbitro. La FIFA crea esta norma con el enfrentamiento entre Vinicius y Prestianni como precedente, cuando el jugador del Benfica se ocultó la boca con la camiseta y Vinicius le acusó de haberle insultado de forma racista. Este caso fue muy controversial porque pese a que no era posible verificar quién de los dos decía la verdad, la UEFA sancionó al futbolista argentino con 6 partidos sin jugar por conducta discriminatoria.

Prestianni y Vinícius. / Miguel Lemos / EUROPA PRESS

5. Si un jugador o miembro del cuerpo técnico abandona el terreno de juego en señal de protesta por una decisión arbitral será expulsado. También recibirá tarjeta roja cualquier otro miembro del club que incentive este tipo de comportamientos. Para esta nueva norma se toma como precedente la final de la Copa África entre Marruecos y Senegal, cuando los senegaleses abandonaron el terreno de juego durante unos minutos para mostrar su disconformidad con el criterio arbitral del partido. Más tarde volvieron al campo y ganaron el partido, pero Marruecos lo impugnó y la Confederación Africana les acabó proclamando como campeones en los despachos por “incomparecencia del rival”.

El VAR cogerá protagonismo

6. Ahora el sistema de videoarbitraje podrá rearbitrar un saque de esquina que se haya concedido de manera claramente incorrecta, siempre y cuando se pueda hacer sin retrasar el juego.

7. El VAR también podrá intervenir para cancelar tarjetas rojas que vengan de una segunda amarilla que se haya sacado de manera incorrecta.

8. El VAR tendrá la autoridad para llamar al árbitro cuando saque una tarjeta amarilla o roja al jugador equivocado para sancionar al jugador que realmente ha cometido la infracción.

9. Por último, el VAR podrá ayudar al árbitro a castigar de forma más clara las infracciones que se produzcan antes de que el balón esté en juego. El ejemplo más claro en este caso son los agarrones que se suelen producir en los momentos previos al lanzamiento de un saque de esquina.

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El árbitro Prieto Iglesias consulta el VAR en un Atlético-Levante de 2019. / Ballesteros / EFE

Además de las nuevas normas, habrá otras novedades

En el Mundial también se verán novedades más allá del reglamento. Los árbitros llevarán una cámara para que podamos ver el partido a través de sus ojos, tal y como ha ocurrido este año en la Serie A y en algunos partidos de LaLiga. El momento de los himnos nacionales se espectacularizará porque los jugadores titulares y suplentes de cada equipo se situarán en el centro del campo y conforme avance el torneo se introducirá pirotecnia progresivamente en esta ceremonia previa. Por último, este Mundial será el primero con un espectáculo durante el descanso de la final del torneo. Durará 30 minutos y lo protagonizarán: Madonna, Shakira y BTS.