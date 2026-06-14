El ex del Valencia CF Miguel Brito vuelve a escena con el España-Cabo Verde del Mundial

El exfutbolista del Real Madrid y Levante UD, Valdo López, rememoró sus raíces caboverdianas con motivo del encuentro entre España y Cabo Verde en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial. El jugador, que en 2011 decidió representar internacionalmente al país de origen de sus padres, destacó el gran número de futbolistas de ascendencia caboverdiana que han triunfado en el fútbol europeo.

Valdo explicó en una entrevista concedida al 'Diario AS' que su incorporación a la selección de Cabo Verde fue relativamente sencilla debido a la notoriedad que había alcanzado tras debutar con el Real Madrid. “Mi caso era más sencillo, porque tras haber debutado con el Real Madrid, con la repercusión que tiene, todos sabían que soy descendiente de caboverdianos”, señaló.

Durante la conversación, el excentrocampista recordó a Miguel Brito, antiguo jugador del Valencia CF y también de origen caboverdiano. Además, mencionó a otros destacados futbolistas con raíces en el archipiélago africano que optaron por representar a diferentes selecciones nacionales.

“Océano, por ejemplo, es de Cabo Verde, pero jugaba con Portugal. Hay muchos jugadores famosísimos con esa ascendencia: Vieira, Nani, Miguel Brito, Miguel Fernandes, Ronaldo...”, afirmó.

Valdo concluyó con una reflexión sobre el potencial que habría tenido una selección formada por todos esos jugadores de origen caboverdiano: “¡Vaya pedazo de selección podrían haber tenido!”, expresó con admiración. Miguel es uno de los pocos valencianistas que ha disputado dos Mundiales con la camiseta del Valencia CF.

Noticias relacionadas

Cristiano Ronaldo, en un partido con la selección de Portugal. / AP

Las raíces de Cristiano

Cristiano tiene raíces ancestrales en Cabo Verde, una pequeña nación insular frente a la costa occidental de África.Su bisabuela paterna, Isabel Rosa, nació en la isla de Sao Vicente antes de mudarse a Madeira a los 16 años. Allí nació Ronaldo.