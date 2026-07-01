Brian Cipenga adelanta a RD Congo frente a Inglaterra
El extremo recién firmado por la UD Almería marcó a los siete minutos en los dieciseisavos de final del Mundial
Nico Tomás
Brian Cipenga no podría haber soñado un mejor estreno goleador en el Mundial. El extremo congoleño, hasta hace pocas semanas propiedad del CD Castellón, adelantó a su selección a los siete minutos de partido frente a Inglaterra. El '9' del cuadro africano remató solo en el área tras un error defensivo de los de Thomas Tuchel, en el que dejaron libre a Cipenga, y este no perdonó ante Jordan Pickford.
Brian Cipenga, según @2010MisterChip, se convierte en el primer jugador de Segunda División en marcarle un tanto a Inglaterra en una eliminatoria del Mundial desde 1990. Previo a marcharse convocado con su combinado nacional, acabó contrato con el CD Castellón, para posteriormente firmar por la UD Almería, rival del conjunto albinegro en el play-off de ascenso a LaLiga EA Sports. RD Congo alerta a una de las favoritas de la competición, que se marcha al descanso por debajo en el marcador, y sin cazar a 'Los Leopardos'. Es más, Yoane Wissa ha tenido en sus botas el 0-2, pero su remate se estrelló contra la madera.
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