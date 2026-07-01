Brian Cipenga adelanta a RD Congo frente a Inglaterra

Brian Cipenga no podría haber soñado un mejor estreno goleador en el Mundial. El extremo congoleño, hasta hace pocas semanas propiedad del CD Castellón, adelantó a su selección a los siete minutos de partido frente a Inglaterra. El '9' del cuadro africano remató solo en el área tras un error defensivo de los de Thomas Tuchel, en el que dejaron libre a Cipenga, y este no perdonó ante Jordan Pickford.

Brian Cipenga, según @2010MisterChip, se convierte en el primer jugador de Segunda División en marcarle un tanto a Inglaterra en una eliminatoria del Mundial desde 1990. Previo a marcharse convocado con su combinado nacional, acabó contrato con el CD Castellón, para posteriormente firmar por la UD Almería, rival del conjunto albinegro en el play-off de ascenso a LaLiga EA Sports. RD Congo alerta a una de las favoritas de la competición, que se marcha al descanso por debajo en el marcador, y sin cazar a 'Los Leopardos'. Es más, Yoane Wissa ha tenido en sus botas el 0-2, pero su remate se estrelló contra la madera.