Importante baja en Bélgica para enfrentarse a España

La clasificación de Bélgica para los cuartos de final del Mundial dejó un sabor agridulce. Los ‘Diablos Rojos’ firmaron su mejor actuación del torneo para eliminar con autoridad a Estados Unidos (1-4), pero el triunfo quedó marcado por la lesión de Amadou Onana, una de las referencias del equipo de Rudi García.

El centrocampista del Aston Villa tuvo que abandonar el terreno de juego antes de que el marcador llegara a los 20 minutos tras sufrir unas molestias en la rodilla. Tras el encuentro, el propio seleccionador anunció que no podrá contar con él frente a España. “La única nube negra es la lesión de Onana”, reconoció el técnico belga.

La noticia ha provocado una enorme preocupación en Bélgica. Y es que tal y como ha adelantado Fabrizio Romano, la lesión corresponde a una rotura del ligamento cruzado anterior, lo que le mantendrá alejado del verde unos 7 meses.

Una ausencia muy difícil de reemplazar

A sus 24 años, el futbolista del Aston Villa es uno de los pilares sobre los que Rudi García construyó ayer la victoria frente a la anfitriona. Su baja obliga al seleccionador a modificar una medular que perderá contundencia en uno de los partidos más exigentes del campeonato.

Las imágenes del centrocampista abandonando el césped antes del descanso y siguiendo el resto del encuentro desde el banquillo encendieron todas las alarmas. Horas después llegó la confirmación de que no estará disponible para medirse a España, ni para continuar en el Mundial.

Onana en un partido con Bélgica. / EFE

España, pendiente de la evolución de Bélgica

Mientras Luis de la Fuente prepara el encuentro con normalidad, en Bélgica el foco está puesto en cómo reorganizar el centro del campo sin uno de sus futbolistas más importantes. La selección española se medirá el próximo viernes a un rival que llega reforzado tras su goleada a Estados Unidos, pero también condicionado por una ausencia que puede alterar el plan de Rudi García.

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España ya sabe que se encontrará a una Bélgica reforzada anímicamente tras su convincente triunfo ante Estados Unidos, pero también con una ausencia de enorme peso en la sala de máquinas. La baja de Amadou Onana obliga a Rudi a reconstruir una de las zonas más importantes de su equipo a apenas unos días de un duelo que decidirá un billete para las semifinales del Mundial.