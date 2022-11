Luis Enrique ha dado explicaciones en directo por su decisión de dejar a Gayà sin Mundial a pesar de que su lesión de tobillo es de carácter leve. En el que describe como "el día más duro de esta concentración", el preparador asturiano ha estrenado su canal de Twitch y ha abierto la retransmisión analizando lo ocurrido con el lateral izquierdo.

"Le tuve que comunicar a Gayà la decisión de no contar con él. Desgraciadamente para él y para mí. No tenía una lesión grave pero no podía arriesgar. Ha sido un día duro y complicado. Desde aquí solo puedo agradecer el comportamiento de José, gran profesional y mejor persona. Esto es lo más duro de ser seleccionador y entrenador y es lo que tengo que aceptar", han sido sus palabras.

La presencia del de Pedreguer contra Costa Rica quedaba muy comprometida pero estaba en condiciones para reincorporarse más adelante. Pese a ello la decisión ha sido dejarle fuera de la concentración y llamar a Alejandro Balde como sustituto en su posición.