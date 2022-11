La selección española no baja el pie del acelerador para clasificarse a octavos de final después del punto sacado contra Alemania, pero hay un jugador que por 'precaución' podría no jugar el último partido de fase de grupos contra Japón. Según el diario MARCA, Sergio Busquets no disputaría el encuentro contra los nipones ya que tras ver una amarilla contra los germanos estaría a otra de cumplir ciclo y perderse el próximo choque.