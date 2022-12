España se clasificó par los octavos de final del Mundial de Catar 2022, pese a la derrota ante Japón. Luis Enrique introdujo cinco cambios en el equipo y de inicio fue superior, pero pagó un lapsus en el inicio del segundo tiempo que le costó el partido.

Morata fue el jugador más determinante español, marcando su tercer gol en tres partidos, aunque el lunar del equipo estuvo atrás, donde la ausencia de Laporte se acusó mucho. El cambio de Carvajal por Azpilicueta tras el descanso también fue una losa y Balde estuvo fallón en defensa.

Unai Simón (4) Inseguro

Cometió un fallo imperdonable en el primer tanto al no alcanzar a despejar un disparo que no parecía demasiado complicado.

Azpilicueta (8) Añorado

Cuajó un primer tiempo muy completo, cubriendo a la perfección su banda y centrando en el gol de Morata que abrió el marcador. Fue sustituido al descanso y su ausencia se notó mucho.

Rodri (5) Multiplicado

La ausencia de Laporte se notó y el central reconvertido tuvo que hacer un gran despliegue físico para cubrir huecos en defensa. Fue intenso y ayudó a sacar el balón desde atrás, pero no estuvo a la altura de los partidos previos.

Pau Torres (5) Regular

No tuvo su mejor noche en su estreno en el Mundial. En el primer tiempo sufrió ante Take Kubo y fue manojo de nervios constante. Balde no le ayudó

Balde (4) Fatal

Cuajó un partido muy flojo y falló en los dos goles de Japón, sobre todo en el primero. No estuvo a la altura ni frente a Alemania ni ante Japón.

Busquets (5) Arriesgado

Luis Enrique se la jugó situando al capitán, pese a que estaba a una amarilla de la suspensión y Japón obligaba a intervenir en algunas contras. Sergio tuvo cabeza para jugar y dar temple al equipo en un duelo muy complejo, pero estuvo lejos de su mejor nivel.

Gavi (6) Esforzado

Fue titular, pese a su golpe en la rodilla y solo haber entrenando en la víspera del partido. Se lo dejó todo en el campo y en una de sus rupturas estuvo el origen del tanto de Morata. Aguantó en el campo hasta que no pudo más.

Pedri (6) Tapado

Otra vez se encontró con un bosque de piernas a su alrededor y trató de jugar sencillo, pensando en el bien colectivo. Asumió la responsabilidad de liderar al equipo con el marcador en contra.

Nico Williams (4) Olvidado

El joven jugador navarro cumplió con la función táctica de abrir el campo por la banda izquierda, pero sus compañeros apenas lo encontraron. Pese a todo, abrió el balón que Azpilicueta centró para que Morata marcara.

Morata (8) Afinado

Está en racha y marcó su tercer en tres partidos del Mundial. El delantero colchonero cabeceó a la perfección a la red y tuvo otros dos remates a puertas antes de ser sustituido.

Dani Olmo (6) Polivalente

El único delantero que ha jugado todos los minutos del Mundial, si bien en esta ocasión acabó como interior para intentar levantar el marcador en contra. Está en una gran forma físico y Lucho le saca todo el jugo.

Sustituciones

Carvajal (4) Despistado

Entró tras el descanso y se comió el segundo gol en el que Mitoma le ganó la partida, si bien pareció que la pelota había salido. Está lejos de su mejor nivel.

Asensio (4) Posicional

Ejerció de falso nueve y cumplió con las consignas del míster, aunque apenas tuvo oportunidades.

Ferran Torres (5) Valeroso

No paró de intentarlo desde que salió al terreno de juego, pero su trabajo no fue suficiente.

Jordi Alba (5) Experto

Dio una dosis de consistencia por la banda izquierda y puso criterio para que Japón no se creciera más.

Ansu Fati (4) Lento

Su entrada dio algo más de punch al ataque español, pese a que tuvo pocas opciones de disparar a puerta.