La selección española certificó ayer su pase a los octavos de final del Mundial de Catar, en los que finalmente se enfrentará a Marruecos. La derrota frente a Japón de ayer provocó que 'La Roja' pasara como segunda de grupo y no como primero, como quería Luis Enrique.

Al pasar en segundo lugar, España evita meterse en el cuadro en el que estarán Argentina, y, si se clasifica como primera de grupo, Brasil. La 'canarinha' es uno de los grandes 'cocos' de la competición y según Hugo Sánchez, el combinado nacional español se habría dejado ganar contra Japón para no pasar a octavos en la primera posición del grupo E, que le haría enfrentarse a Brasil en cuartos y a Argentina en semifinales, hipotéticamente.

🆚 Marruecos, una de las sensaciones de #Catar2022, será el oponente de la @SEFutbol en octavos.



🇲🇦 El combinado africano salió campeón en el exigente Grupo F. Es el reencuentro entre ambas selecciones tras la Fase de Grupos de 2018.



ℹ️ https://t.co/zkJ0x1k5bY#VamosEspaña

Hugo Sánchez: "Te lo aseguro"

El exjugador mexicano fue claro al responder esta pregunta que le hizo un periodista de ESPN: "¿Tú me aseguras que España salió a buscar este resultado, para evitar a Brasil en cuartos de final?".

A lo que el exfutbolista replicó: "Yo te lo aseguro. No estaba ahí; no estoy en la mente de Luis Enrique, pero él habrá pensado cuál era la fórmula para evitar a Brasil en los cuartos de final. Hay riesgo, sí, y ese riesgo te lo juegas".

Aunque eso sí, Sánchez aseguró que el seleccionador español no lo iba a reconocer nunca. "No lo va a decir nunca. Los técnicos no vamos a decir nunca 'me dejé ganar'. Simplemente es que 'prefiero esto'", concluyó el entrenador de Ciudad de México.