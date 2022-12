El periplo de Luis Enrique al mando del combinado nacional parece haber llegado a su fin. Quién lo iba a decir tras el 7-0 a Costa Rica en la primera jornada del Mundial que apenas dos semanas más tarde, España caería eliminada con Marruecos en octavos, tras quedar segunda del Grupo E tras la derrota con Japón. El juego de la Roja se fue diluyendo a medida que pasaban los partidos y el seleccionador asturiano no fue capaz de encontrar el fallo en la defensa de Marruecos, como tampoco sucedió con la de Japón en la segunda mitad, cuando los nipones se cerraron una vez remontado el encuentro.

Tras el fracaso ante Marruecos habló Luis Enrique en rueda de prensa, dejando abierto su futuro, y citándose la semana que viene con el presidente de la Federación, Luis Rubiales, para evaluar su fututo.

Se abre la opción a un nuevo seleccionador, y a un nuevo estilo

El estilo del combinado nacional ha sido inamovible desde el cambio de cara que le dio de Luís Aragonés con la Eurocopa del 2008, y la continuidad de Vicente del Bosque, con la consecución del Mundial de Sudáfrica en 2010 y repetir campeonato europeo en 2012. Sin embargo, ese estilo ganador, sumado al relevo generacional, que no ha encontrado figuras del nivel que se vio en la época dorada del fútbol español, ha visto como en los siguientes torneos internacionales ese estilo no ha dado sus frutos, ni a nivel de juego ni de resultados. Fracaso en Brasil 2014, la Eurocopa 2016 y el pasado Mundial de Rusia en 2018.

Con la llegada de Luis Enrique se atisbó un cambio de dinámica, con un grupo joven y ambicioso, que tras llegar a semifinales de la Eurocopa el verano pasado, ilusionó a todos de cara a la cita mundialista de Catar. Nada más lejos de la realidad, el combinado nacional no ha sido capaz de pasar de octavos y dejando unas sensaciones muy pobres a nivel de juego, y que abre de nuevo el debate sobre el estilo de la Selección.

Ahí entra Marcelino García Toral, sin equipo tras su exitoso paso por el Athletic Club, y previamente con el Valencia. El asturiano es el candidato número uno al banquillo de la Roja, lo que supondría un cambio en el juego radical a lo que llevamos viendo en los últimos años. El también ex técnico de Villarreal y Racing de Santander no contempla otro esquema que no sea el 4-4-2, con las líneas muy juntas y, aunque en su última etapa en Bilbao hemos visto como no rehúye a presionar arriba y buscar robar el balón en zonas adelantadas, destaca por sus sistemas defensivos y hacer daño en transiciones rápidas y juego directo.

El técnico de 57 años espera la oportunidad de la Roja, sin equipo desde el 30 de junio de 2022, y que ofertas no le faltaron para volver a entrenar tras su buen desempeño en sus últimas etapas al frente, tanto del Villarreal, rozando una final europea; como en el Valencia, con dos clasificaciones para Champions y un título de Copa del Rey, el primero desde 2008; y con el Athletic Club, alcanzando dos finales de Copa y llevándose una Supercopa de España ante el Barça.

Crédito suficiente como para aspirar al banquillo de la Selección, y esperar la llamada de Rubiales, una vez resuelto el futuro de Luis Enrique como responsable del combinado español.