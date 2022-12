Se ha confirmado la no continuidad de Luis Enrique, y la confianza en Luis de la Fuente como su predecesor tras el decepcionante papel de la Roja en Catar. La salida del asturiano, sin embargo, se ha podido dar de forma 'sencilla' y poco traumática ya que el técnico finalizaba su vinculación contractual con el combinado nacional justo después del Mundial de Catar.

Precisamente de esta no renovación habló Luis Enrique en una rueda de prensa durante una concentración de la Selección el 25 de marzo de 2022. En ella se dirigía a los periodistas alegando que no renovaría para que, en caso de fracasar en Catar, no haría falta que se pidiese su cabeza, dejaría la Selección al no prorrogar su contrato.

"Esto de no renovar lo he hecho principalmente por vosotros, si el Mundial sale una cagada terrible vas a estar pidiendo: 'hay que echarlo, hay que echarlo, tiene cuatro años más de contrato, hay que acabar con él', de esta manera, como no voy a tener contrato, al acabar, si la cosa sale muy mal, pues a lo mejor seguimos para tener un poco más de bachata, y si no pues ya no tendréis que pedirlo. Me iré tranquilamente y no pasa nada"

Esto decía Luis Enrique el 25 de marzo, previo a los amistosos ante Albania e Islandia, medio año antes del parón de las competiciones domésticas por el Mundial. Y razón no le faltaba, acabó acertando de lleno y tras el Mundial, se ha decidido junto al Presidente de la Federación, Luis Rubiales, la no continuidad del técnico asturiano al cargo de la Roja, tras dos etapas ente 2018 tras el Mundial de Rusia y hasta 2022, tras la decepción en Catar.